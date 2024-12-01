敘利亞叛軍傳占據阿勒波！　俄發動空襲支援阿薩德政府

▲2024年11月30日，敘利亞反抗軍戰士站在阿勒波大學之前。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

敘利亞軍方於30日表示，該國軍隊在一次由伊斯蘭激進組織「沙姆解放組織」（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）領導的大規模攻擊中，遭受重大損失，多名士兵陣亡。HTS武裝分子更一度攻入阿勒坡市，迫使敘軍重新部署，此舉對阿薩德（Bashar al-Assad）總統構成近年來最大的挑戰。

俄羅斯國防部隨後宣布，其空軍已對敘利亞叛軍進行空襲，以支援敘政府軍應對此次反叛。據俄新社報導，這次空襲是在叛軍發起近年來最為大膽的攻勢之後展開的；自2020年以來，敘內戰的前線大多保持相對穩定，此次襲擊顯示出武裝組織重啟行動的能力。

沙姆解放組織（HTS）前身為努斯拉陣線（Nusra Front），被美國、俄羅斯、土耳其等國列為恐怖組織。阿薩德政府是莫斯科的重要盟友，俄羅斯此次的空襲進一步展現其對敘政府的支持。

美國國務院發言人表示，美方正在密切關注敘利亞的局勢發展。敘利亞內戰自2011年爆發以來，已造成數十萬人喪生，數百萬人流離失所。儘管主要戰鬥在過去幾年逐漸平息，內戰至今未正式結束。自伊朗與俄羅斯協助阿薩德政府奪回大部分國土及所有主要城市以來，前線局勢大致穩定。

阿勒坡自2016年起完全由敘政府掌控。當年，俄羅斯支援的敘軍圍攻並摧毀了由反對派控制的東部地區，此役成為敘內戰的重大轉折點。

此次反叛攻勢的參與者之一、反叛武裝成員朱瑪（Ali Jumaa）在接受電視採訪時說：「我是阿勒坡的兒子，2016年我們被迫流離失所。感謝真主，我們終於回來了，這種感覺無法用言語形容。」他的話反映了反叛武裝重新占據該地的情感意義。