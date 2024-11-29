伊朗警告恐取消發展核武禁令　以色列：盡全力因應

▲尼坦雅胡說：「我將竭盡全力制止它（伊朗）成為核子（強權），我將動用所有可用的資源。」（圖／路透）

文／中央社耶路撒冷28日綜合外電報導

伊朗外交首長警告西方若再度施以制裁，伊朗可能取消發展核子武器的禁令後，以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）今天指出，將「竭盡全力」遏止伊朗取得核武。

法新社報導，伊朗準備明天與歐洲國家政府舉行重要核子會談，這場會談因歐美聯手讓德黑蘭受到聯合國原子監督機構的譴責而蒙上陰影，在此之際，以色列與伊朗這兩個中東宿敵再度展開唇槍舌戰。

尼坦雅胡接受以色列公共廣播頻道14專訪時說：「我將竭盡全力制止它（伊朗）成為核子（強權），我將動用所有可用的資源。」

尼坦雅胡26日表示，以色列與真主黨（Hezbollah）在黎巴嫩停火後隔天，以色列將把焦點轉向伊朗，但未詳述他想採取什麼行動。

過去一年，伊朗向以色列發動兩次飛彈襲擊，以報復哈瑪斯（Hamas）和真主黨領導人以及一名伊朗將領被殺害。

以色列則兩度對伊朗進行有限的攻擊作為回應，最近一次是在10月26日轟炸若干對方軍事據點。

國際原子能總署（IAEA）上週的譴責引發德黑蘭的挑釁回應，但伊朗官員之後表示，願意在川普重掌政權前與其他國家接洽。

伊朗堅持其核能源用於和平用途的權利，但根據國際原能署，伊朗是唯一將鈾濃縮至60%的非核武國家。

伊朗外交部長阿拉奇（Abbas Araghchi）明天將與英國、法國和德國代表會談，他在今天刊出的「衛報」（The Guardian）訪談中警告，德黑蘭對於未履行承諾，諸如取消制裁感到沮喪，引發了伊朗是否應改變其核政策的爭論。

2015年伊朗與主要強權間達成核協議，目的是讓伊朗免受西方嚴厲制裁，換取限制其核計畫以防止發展武器能力。

德黑蘭一直矢口否認有這種野心。伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）具有國家最終決策權力，已頒布宗教法令禁止使用核武。（譯者：徐睿承/核稿：陳昱婷）