停火協議剛生效！以狂轟黎巴嫩南部　安全部：雙方再開戰可能達50%

▲黎巴嫩指控以軍在停火協議生效後攻擊南部拜薩里亞地區。圖為網上流出拜薩里亞遇襲的照片，但畫面拍攝的確切日期暫時不明。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

以色列和黎巴嫩剛在27日達成停火協議，不料黎巴嫩南部28日旋即傳出遭以軍空襲的消息，雙方更互控對方先違反停火協議，引發衝突。以色列安全部門認為，以方與真主黨重新爆發戰爭的可能性高達50%，導致區域局勢持續緊張，北部流離失所居民仍無法返鄉。

綜合外媒報導，黎巴嫩南部28日遭遇停火協議生效以來的首次襲擊，黎巴嫩安全部門和黎巴嫩媒體Al Jadeed指出，襲擊發生於利塔尼河以北的拜薩里亞（Baysariyah）附近，目標是真主黨用來儲存中程火箭的設施。路透社引述停火協議指出，協議規定利塔尼河以南的未授權軍事設施應予以拆除，但條款並未提及利塔尼河以北的軍事行動，使以色列的行動引發更多爭議。

早前，以色列也派出戰車，襲擊黎巴嫩南部5個城鎮和部分農田，造成2人受傷，同時還對藍線邊界（Blue Line）附近幾輛疑似違反停火協議的車輛開火，稱此舉旨在維護協議條款。以色列官員聲稱，越早明確執行停火，就越能建立長期有效的秩序，但這一行動卻引來黎巴嫩軍方和真主黨的強烈反彈，雙方互相指責對方破壞停火。

以色列安全部門估計，以方與真主黨重新開戰的可能性高達50%。這項風險使得政府遲遲未呼籲北部地區約6萬名流離失所的居民返回家園。一名以色列國防軍官員表示，只有確保停火條款被徹底執行，才能避免局勢進一步惡化。然而，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）已指示軍方準備激烈戰鬥，以回應任何違反協議的行為。