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龍與地下城新書加入「政治正確」　馬斯克不忍了：買孩之寶要多少錢

▲▼特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）。（圖／路透）

▲龍與地下城也被「正確」，馬斯克（Elon Musk）受不了，直接問「孩之寶要多少錢」。（圖／路透）

記者趙蔡州／綜合報導

世界知名遊戲IP、角色扮演桌上遊戲「龍與地下城」近日陷入政治正確風波，原因是遊戲公司「孩之寶」推出的周年紀念書籍疑似抨擊創作者、不尊重老玩家，且新版《玩家手冊》也刻意淡化初代設定與部分故事概念，將「政治正確」內容偷偷混入遊戲之中，消息引發億萬富豪馬斯克不滿，甚至直言「孩之寶要多少錢」，似乎有意直接併購孩之寶。

致力反對遊戲界「政治正確」文化、前暴雪知名製作人Grummz（真名Mark Kern）22日在X平台表示，威世智（龍與地下城版權擁有者）及母公司孩之寶近日發布的新版《玩家手冊》、《地下城主指南》及紀念40周年而發布的《初代龍與地下城的誕生》等書籍中，出現了許多「政治正確」及讓粉絲反感的內容

Grummz舉例，在《初代龍與地下城的誕生》前言內容中，完全不尊重、甚至激烈抨擊了龍與地下城的原創者，包含已故的傳奇遊戲設計師Gary Gygax，另外書中還也龍與地下城提倡奴隸制度、歧視女性等多個謊言，大罵「威世智和孩之寶在官方書籍中故意傳播這些謊言是令人無法容忍的！」

Grummz的文章引發了同樣是狂熱遊戲玩家的馬斯克關注，馬斯克看了文章後大罵「沒有人，我的意思是沒有人可以詆毀Gary Gygax和創造《龍與地下城》的天才們，孩之寶和威世智到底怎麼了，願他們下地獄」。

除了《初代龍與地下城的誕生》外，也有粉絲在最新的2024年版本的《玩家手冊》中發現，威世智刻意在更改、淡化龍與地下城的初代遊戲設定以及部分故事概念，像是把種族改成物種，將角色的屬性數值從物種中抽離，改為與角色背景連結等。

也有粉絲就感嘆，「安息吧，龍與地下城，龍與地下城負責人及設計師都說了，他們的目標受眾是『覺醒者』，而且威世智根本不在乎馬斯克或其他老古板玩家的意見」、「根據威世智設計師的說法，Gary Gygax的作品放到現在根本無法通過DEI包容性審查，因為它是老白人製作的」。

粉絲的貼文一樣吸引了馬斯克關注，並簡單明瞭的回覆了一句「孩之寶要多少錢」，顯示馬斯克似乎有意併購孩之寶。在馬斯克喊出有意購買孩之寶後，不但讓孩之寶的股價，也吸引了超過45萬人關注該議題，不過馬斯克至今尚未有任何動作，馬斯克究竟是單純放話，還是真的會收購孩之寶，只能待時間證明。

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