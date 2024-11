龍與地下城新書加入「政治正確」　馬斯克不忍了：買孩之寶要多少錢

▲龍與地下城也被「正確」,馬斯克(Elon Musk)受不了,直接問「孩之寶要多少錢」。(圖/路透)

記者趙蔡州/綜合報導

世界知名遊戲IP、角色扮演桌上遊戲「龍與地下城」近日陷入政治正確風波,原因是遊戲公司「孩之寶」推出的周年紀念書籍疑似抨擊創作者、不尊重老玩家,且新版《玩家手冊》也刻意淡化初代設定與部分故事概念,將「政治正確」內容偷偷混入遊戲之中,消息引發億萬富豪馬斯克不滿,甚至直言「孩之寶要多少錢」,似乎有意直接併購孩之寶。

致力反對遊戲界「政治正確」文化、前暴雪知名製作人Grummz(真名Mark Kern)22日在X平台表示,威世智(龍與地下城版權擁有者)及母公司孩之寶近日發布的新版《玩家手冊》、《地下城主指南》及紀念40周年而發布的《初代龍與地下城的誕生》等書籍中,出現了許多「政治正確」及讓粉絲反感的內容

Grummz舉例,在《初代龍與地下城的誕生》前言內容中,完全不尊重、甚至激烈抨擊了龍與地下城的原創者,包含已故的傳奇遊戲設計師Gary Gygax,另外書中還也龍與地下城提倡奴隸制度、歧視女性等多個謊言,大罵「威世智和孩之寶在官方書籍中故意傳播這些謊言是令人無法容忍的!」

Grummz的文章引發了同樣是狂熱遊戲玩家的馬斯克關注,馬斯克看了文章後大罵「沒有人,我的意思是沒有人可以詆毀Gary Gygax和創造《龍與地下城》的天才們,孩之寶和威世智到底怎麼了,願他們下地獄」。

Nobody, and I mean nobody, gets to trash E. Gary Gygax and the geniuses who created Dungeons & Dragons.



What the fuck is wrong with Hasbro and WoTC?? May they burn in hell.