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《龍與地下城：盜賊榮耀》電影場景體驗屋　粉絲重裝體驗Cosplay嗨玩

生活中心／綜合報導

「我是誰？我在哪？」正沈浸在桌遊鬥智的人氣網紅SHINN，竟意外穿越踏上史詩級的尋寶之旅！改編自全球暢銷桌遊及電玩的真人版電影《龍與地下城：盜賊榮耀》，3/29將於全台戲院上映，為讓粉絲搶先體驗電影中的奇幻世界，「派拉蒙影業」不惜砸重金在台北市「三創生活園區」1樓市民藝文廣場，打造前所未見的新奇體驗屋，原汁原味還原電影場景。

▲▼電影場景體驗屋,龍與地下城,網紅SHINN。（圖／取自影片）

▲正沈浸在桌遊鬥智的人氣網紅SHINN，竟意外穿越踏上史詩級的尋寶之旅！

「即新聞」小編阿肥化身電影中的盜賊角色粉墨登場！邀請SHINN加入盜賊行列，一起尋找阿肥在《龍與地下城：盜賊榮耀》電影場景體驗屋中遺失的流量密碼寶物。出發前阿肥先帶SHINN來杯超吸睛的限量招牌特調飲，微辣中帶有檸檬香的獨特風味，讓SHINN為之驚豔，阿肥順便送上偷來的直笛魔杖，幫助SHINN成功找到流量密碼。

▲▼電影場景體驗屋,龍與地下城,網紅SHINN。（圖／取自影片）

▲「即新聞」小編阿肥化身電影中的盜賊角色，邀請SHINN一起尋找遺失的流量密碼。

▲▼電影場景體驗屋,龍與地下城,網紅SHINN。（圖／取自影片）

▲阿肥帶SHINN來杯超吸睛的限量招牌特調飲，微辣中帶有檸檬香風味獨特。

兩人終於來到電影場景體驗屋，發現拍攝裝置就是紅袍法師留下的尋寶線索，有了阿肥的直笛魔杖加持，SHINN果真成功搭訕扮演村民的女粉絲，留下珍貴合影，也順利找到流量密碼。女紛絲表示：「喜歡村民這個角色，是因為可以當個會一點魔法的普通人，只要安靜待在鄉村裡休息就好。」另一位短髮女粉絲則表示：「喜歡打打殺殺的戰鬥風格，所以選擇打扮成戰士。」二次轉職成吟遊詩人也毫無違和感。粉絲透過AR互動體驗可選擇法師、遊蕩者、聖騎士、等不同角色，滿足Cosplay扮演慾，一次在電影場景體驗屋中玩個過癮！

▲▼電影場景體驗屋,龍與地下城,網紅SHINN。（圖／取自影片）

▲粉絲可透過AR互動體驗選擇法師、遊蕩者、聖騎士等不同角色，滿足扮演慾。

▲▼電影場景體驗屋,龍與地下城,網紅SHINN。（圖／取自影片）

▲《龍與地下城：盜賊榮耀》真人版電影3/29將於全台戲院上映。

桌遊迷、電玩迷看了心癢癢？趕快把握時間體驗粉絲點頭狂讚的《龍與地下城：盜賊榮耀》電影場景體驗屋，即日起至4/5在「三創生活園區」1樓市民藝文廣場，歡迎您入場參觀、體驗AR互動區、闖關集章，拍下電影中的擬真畫面，還有機會免費品嚐專屬特調飲，以及獲得電影周邊禮品等超值好康，揪閨蜜、找好友一起勇闖《龍與地下城：盜賊榮耀》，身歷其境體驗電影場景，也別忘了3/29進電影院一探搬上大銀幕的奇幻世界，看吟遊詩人埃爾金和野蠻人戰士霍爾嘉組成的盜賊團隊，如何鋌而走險偷竊遺失古物？跟著主角的腳步感受驚險刺激的冒險旅程！

《龍與地下城：盜賊榮耀》
3月24日~3月26日 限量口碑場
3月29日 連假最佳首選戲院不見不散！IMAX、DOLBY CINEMA、4DX、DBOX、巨幕廳全版本同步上映！
 

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