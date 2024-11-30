104人力銀行「刊中國職缺」挨罰20萬！　抗罰確定敗訴

▲示意圖，與本文無關。（圖／123rf）

文／中央社

104人力銀行涉刊登中國職缺被勞動部裁罰新台幣20萬元，因此提起行政訴訟。經北高行地方行政訴訟庭判敗訴，104人力銀行提上訴，高等行政訴訟庭日前判104人力銀行敗訴確定。

民國110年1月間，104人力銀行刊登香港商芯技佳易微電子（香港）科技有限公司在台辦事處職缺廣告，刊登兆易創新科技股份有限公司的工程師與經理職缺廣告，工作地點為中國安徽省合肥市。

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勞動部認定，此職缺廣告違反台灣地區與大陸地區人民關係條例，及大陸地區物品勞務服務在台灣地區從事廣告活動管理辦法，因此裁處104人力銀行罰鍰20萬元。

104人力銀行不服裁罰，向台北高等行政法院提訟，經北高行地方行政訴訟庭判決敗訴；104人力銀行提起上訴，由北高行高等行政訴訟庭審理。

104人力銀行上訴主張，勞動部認定大陸兆易公司自行刊登職缺廣告，又同時認定香港芯技公司委託104人力銀行刊登，由104人力銀行受託刊登，就同一刊登行為分別認定併罰，有適用法則的違誤。

104人力銀行另提及，勞動部已認定大陸兆易公司自行刊登，即應依職權調查以確認實際刊登行為；此外，兩岸條例未規定事後審查的作為義務，原判決就此部分有證據調查未盡的違誤，請求廢棄原判決及原處分。

北高行審理後認為，大陸兆易公司是香港芯技公司的關係企業，非屬於經濟部投資審議委員會所許可台商赴大陸地區投資的公司，為兩岸條例及大陸廣告管理辦法的規範對象。

北高行指出，從104人力銀行招募管理頁面、網路徵才廣告刊登服務契約規定，「提供104人力銀行據以刊登網路徵才廣告之公司資料表及職務登錄表之內容，均屬真實，亦無冒用他人名義或接受他人請託，以廣告刊登人名義為虛偽刊登」，可知其對職缺廣告有審查管理的權限機制。

北高行表示，職缺廣告刊登雖由香港芯技公司受大陸兆易公司所託，代為向104人力銀行聯絡、簽約，但內容均由兆易公司經由芯技公司人力銀行帳號張貼，應受104人力銀行服務契約規範，屬其審查範圍，應負擔其違反責任。

北高行認為，104人力銀行依服務契約收費，並提供職缺廣告刊登服務，自屬受託刊登，且廣告內容關於大陸地區勞務，因此認定原判決、原處分無不當，判決104敗訴確定。