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因應藍委專報洪申瀚要局處周末加班　綠委：儘量利用上班時間較好

▲▼勞動部長洪申翰上任-洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

▲勞動部長洪申翰。（圖／記者周宸亘攝）

記者杜冠霖／台北報導

新任勞動部長洪申翰在本月26日上任，卻遭內部員工爆料，洪申翰要求勞動部周末加班開會；洪申翰回應，安排同仁週六、週日開會，是因為立院衛環委員會下週安排勞動部作業務報告與詢答，昨（28）日晚已與立院衛環委員會蘇清泉召委溝通下週議事排程。綠委賴瑞隆今受訪表示，理解洪申翰想盡快上手，但盡量利用白天上班時間安排，會比較洽當。藍委陳玉珍則酸，代表洪申翰對業務不熟才要找人惡補，如果是我禮拜一就直接上場。

綠委吳思瑤表示，洪申翰剛上任勞動部長有非常多政務要交接，大家都希望無縫接軌、儘快上手，立法院也沒有給洪申翰充分準備時限，原定排定禮拜一就要洪申翰報告，這樣的議程讓部會同仁必須在假日加班，所有加班都要符合法規，不能過勞。

吳思瑤指出，國民黨團一面攻擊洪申翰假日加班，一面又排議程，現在自知理虧，國民黨團衛環委員會召委已經調整議程，讓部會有合宜的準備時間，這也是行政、立法互相尊重的作為。洪申翰已經確定假日加班的只有自己，對於公務同仁都有相關勞動法規要求，體恤大家辛勞。

綠委賴瑞隆則表示，洪申翰剛接任勞動部長有很大壓力，立法院這段時間開會很頻繁，包含預算處理等等，部長要熟悉業務請各署做報告最快，但用六日當然會引發部屬間的反彈，應該盡量利用白天上班時間安排，會比較洽當，洪部長聽到這樣的聲音立即調整，也跟國會請假、給他更多時間聽取報告。

賴瑞隆指出，勞動部業務繁重，希望他聽完報告後詳細對委員會報告，國會也願意給他時間，作為勞動部長必須站在勞工角度思考，用一到五上班時間要求報告比較沒有爭議，他也是求好心切希望盡快進入狀況，這可以理解，但六日要求同仁出來，難免就會有爭議，特別是不只要求主管還有相關局處。

賴瑞隆認為，洪部長也很快修改做法，相信他很快就能熟悉業務、跟部屬磨合，從過去經驗來看，洪申翰會是適任的部長，有充分信心跟期待，產生紛爭部分就盡速調整。

對於議程一說，國民黨立委陳玉珍則酸，這代表洪申翰不適任，對勞動業務不熟悉才要週日找人惡補，如果是我在他的位置，委員會排禮拜一我就直接上場。

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