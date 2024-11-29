中市衛生局有夠操！員工控「比醫院更血汗」　盧秀燕回應了

▲陳雅惠拿出衛生局到晚間7、8點仍燈火通明的照片，她說表示不少基層以「水深火熱」形容工作狀況。（圖／台中市議員陳雅惠提供）

記者白珈陽／台中報導

勞動部霸凌事件引起全國重視，多名台中市議員今天（29日）在總質詢時，披露衛生局等多個局處因人手不足，導致基層工作量重、超時加班；市議員陳雅惠拿出衛生局到晚間7、8點仍燈火通明的照片，基層人員甚至以「水深火熱」形容工作狀況。衛生局長曾梓展坦言缺額嚴重，「有些護理專才人員覺得醫院血汗，沒想到來衛生局後才發現這裡更血汗！」

市議員陳雅惠、陳俞融、謝家宜、陳淑華、蕭隆澤等人，今針對公部門工作環境提出質詢，曾梓展面對陳雅惠質詢時坦承，各項環衛政策及業務與日俱增，目前以長照科缺額情形較嚴重，大約還需補足3、40人。

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陳雅惠還提供一段影像，畫面中是昨日晚間7到8點，衛生局大樓外仍可看到心理健康科、長照科等單位燈火通明，還陸續有員工下班離開大樓；陳雅惠指出，這些員工犧牲家庭、犧牲健康超時工作，讓人看了於心不忍。

陳雅惠並表示，Dcard社群平台有多篇「關於台中市衛生局的那些事」的系列勸世文，裡面都是描述在衛生局工作繁重、環境惡劣等，且她手上就有多份陳情書，員工痛情「員工流動大」、「獨創面報制度、行政作業化簡為繁」、「商調之路一擋再擋」、「業務跟五都比、力求第一」、「加班超時、補休無法休」等狀況。

▲多名議員於今日總質詢提出衛生局超時加班、人力不足的情形。（圖／民眾提供）



謝家宜則表示，接獲來自衛生局心理健康科同仁的職場霸凌陳情，讓人驚訝照顧市民心理健康的科室，卻如此不重視員工的心理健康。市府聲稱有掌握、有申訴機制，但陳情人經由所謂的申訴管道陳情，換來的卻是更多的壓力及規範、道德綁架及情緒勒索，只好轉而向議員陳情。

陳俞融說，自己接到衛生局心理健康科員工陳情，長期受到該單位主管職場霸凌，私下同仁更稱心理健康科為「心理不健康科」，陳俞融強調，長期霸凌讓該科同仁上班時根本是步入煉獄，且陳俞融也提到霸凌形式如，休假受限生病不被允許、長官情緒勒索、午休時間長官大聲謾罵交代工作等。

曾梓展直言，這幾年業務繁重，預算從30多億增加到100多億，約聘人員從500多人變1500多人，但人手還是不夠，衛生局員工加班已是常態，過去加班費的確有不夠問題，但目前已挪撥400萬元解決。

台中市長盧秀燕表示，台中市重視同仁權益，第一，市府在六都中率先成立相關機制確保同仁申訴權益，展現態度；第二，市府不但建立相關制度且有效處理，免費諮詢專線有842人次使用，顯示同仁們善用此諮詢管道保障自身權益，一對一顧問諮詢也有1111人次使用；第三，單位中可能大家意見比較多會感覺到不愉快，因此還有團體諮商，已舉辦16場，另外還安排員工協助課程，鼓勵同仁勇敢表示意見，已有4950人次上課瞭解相關權益、機制及處理程序。

▲盧秀燕回應相關問題。（圖／台中市政府提供）



人事處指出，針對市府同仁職場霸凌，市府提供多元管道接受申訴，包括機關內專責處理人員電話、傳真、專用信箱或電子信箱；進行事件通報，通報首長、相關單位，人身侵害緊急事件通報110、119及其家屬；協助當事人依其意願以書面或言詞提出申訴，須具名及提供事實與相關資料；啟動職場霸凌處理流程，組成申訴處理調查小組、調查期間注意保密及公平對待、2個月內完成調查、檢討相關人員責任，成立者，作成懲處或其他適當處理、不成立者，仍應審酌審議情形，為必要處理。