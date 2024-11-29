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陸生來台演奏小提琴！自曝常聽周杰倫　愛台灣美食「想吃臭豆腐」

▲▼陸生團訪陽明交大進行音樂交流，也於交流後接受媒體訪問。（圖／記者劉亮亨攝）

▲陸生李澤森表演小提琴，指自己喜歡周杰倫，而音樂是最好的溝通橋梁和語言。（圖／記者劉亮亨攝）

記者許敏溶／台北報導

陸生參訪團來台進入第三天，今（29日）來到陽明交通大學進行兩岸學生音樂交流。兩位陸生李澤森、于書涵，分別表演小提琴與葫蘆絲。李澤森表示，音樂是最好溝通橋梁和語言，像自己喜歡歌手周杰倫與伍佰，就能找到共同話題，很喜歡台灣的鹽酥雞等美食，希望這次能吃到臭豆腐。

馬英九基金會邀請包括北京大學、清華大學等7所大學的陸生團來台訪問，今天上午前往陽明交大與學生進行音樂交流。大陸由來自北京清華大學研究生李澤森與福建師範大學的于書涵，分別表演小提琴與葫蘆絲，陽明交大女學生黃毓珊也表演小提琴，三人精彩演出獲得滿堂喝彩。

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▲▼陸生團訪陽明交大進行音樂交流，也於交流後接受媒體訪問。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼陸生李澤森（上圖）與于書涵（下圖），分別表演小提琴與葫蘆絲。（圖／記者劉亮亨攝）

▲▼陸生團訪陽明交大進行音樂交流，也於交流後接受媒體訪問。（圖／記者劉亮亨攝）

22歲的李澤森接受媒體聯訪時表示，很榮幸能到台灣進行音樂交流，而音樂是最好的溝通橋梁和語言，因為音樂屬於全人類，希望透過自己的演奏與音符，表達這一次出訪寶島台灣的熱情期待，以及對主辦單位的感恩。隨後提到，自己喜歡歌手周杰倫與伍佰，兩岸學生只要有共同喜歡的音樂曲目，就能找到共同話題，並進行交流。

李澤森並非首次來台，他說，小時候跟父母來過台灣多次，可以到西門町或士林夜市吃美食時特別興奮，喜歡的美食包括鹽酥雞、杏鮑菇等，自己現在已經22歲，希望這次來台有機會可以吃臭豆腐。

此外，來自福建師範大學的于書涵，表演的樂器葫蘆絲引發現場眾多學生的興趣。于書涵坦言，這是第一次來台灣，很喜歡這邊的眾多美食，像是珍珠奶茶就非常好喝，鳳梨酥和蛋黃酥也都很好吃，而選擇葫蘆絲演奏，一方面是自己從國小就學葫蘆絲，另一方面則是葫蘆絲是雲南省少數民族的樂器，為小眾樂器，希望讓大家更了解，在演奏完之後，很多人想看葫蘆絲，現場也有人上網搜尋葫蘆絲，看來這次選擇葫蘆絲演奏的效果達到了。

▲▼陸生團訪陽明交大進行音樂交流，也於交流後接受媒體訪問。（圖／記者劉亮亨攝）

▲陸生于書涵表演樂器葫蘆絲，引發現場眾多學生興趣。（圖／記者劉亮亨攝）

此外，來自大陸江蘇的陸配任小姐，一早8點就和6歲女兒和友人到陽明交大，希望能夠獲得6面奧運金牌馬龍的簽名，見到馬龍時還激動到哭出來。任小姐說，自己是第一次看到馬龍本人，今天可能是這一生當中離馬龍最近的時候，才會情緒太激動到哭出來。

▲▼陸生團訪陽明交大。（圖／記者劉亮亨攝）

▲大陸金牌運動員馬龍。（圖／記者劉亮亨攝）

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