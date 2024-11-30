陸生團訪故宮　上百馬龍粉絲買票進場追星：當打之年！

記者蔡紹堅／台北報導

陸生參訪團30日上午訪問故宮，前總統馬英九未參與此行程，但仍引起不小騷動，一大早就有大批奧運桌球金牌選手馬龍的粉絲在門口舉牌守候，隨後更自行買票進入展廳「追龍」，粗估人數超過百名，陣仗驚人。

▲奧運桌球金牌選手馬龍參訪故宮。（圖／記者呂佳賢攝）



陸生參訪團上午9時準時抵達故宮，但更早之前就有大批馬龍的粉絲在外等候馬龍到來，不少人都準備了歡迎牌、小卡片，更有許多人拿來照片、海報及桌球拍，期望馬龍能幫忙簽名。

▼馬龍在特勤人員的守護下進場。（圖／記者蔡紹堅攝）



似乎是擔憂場面太過混亂，馬龍入場時，左右分別有一名穿著黑色西裝的特勤人員守護，將粉絲們隔開。

隨後，馬龍的粉絲們也自行買票進入故宮展廳，在大廳的樓梯上歡迎馬龍，陣仗相關壯觀，裡裡外外的粉絲加起來粗估超過百人。

參訪團在展廳內參觀了毛公鼎、白瓷嬰兒枕、翠玉白菜等展品，期間馬龍的粉絲們也一路「追龍」跟緊緊，圍繞在馬龍身邊拍照、錄影，在展廳內造成了不小的騷動。

▼大批粉絲買票進場等候馬龍。（圖／記者蔡紹堅攝）



記者也採訪了多位現場的粉絲，其中一位拿著自製小卡片的女粉絲表示，雖然沒有機會在現場看馬龍打球，但能在台灣看到馬龍的話，希望自己能勇敢一回，所以就來到故宮了，想向馬龍表達喜愛之情，「很謝謝他有機會來台灣，讓我可以在這裡看到他，也希望他趕快生『小馬』，然後永遠是『當打之年』。」

一名拿著大型歡迎牌的女粉絲說，自己從來沒看過馬龍，所以覺得今天一定要來，也希望向馬龍喊話，「下次可以把小胖（樊振東）、莎莎（孫穎莎）、大頭（王楚欽）一起帶來嗎？」

對於馬龍來台被質疑「統戰」，一名粉絲指出，運動跟政治好像沒什麼關係，她會繼續支持馬龍，但對政治沒有特別的想法。

▼粉絲們來到故宮，希望能要到馬龍的簽名。（圖／記者蔡紹堅攝）

