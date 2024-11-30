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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陸生團來台有國安疑慮？　朱立倫：以後每個來台都要背景調查？

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者崔至雲／台北報導

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所中國大陸師生來台訪問，包括曾獲奧運6金的桌球名將馬龍、奧運2金的射擊女將楊倩，不過，有部分綠營人士質疑此行有是統戰、有國安疑慮。對此，國民黨主席朱立倫表示，照民進黨的邏輯，接下來不管是誰來台，是不是每個都要做背景調查，這樣台灣形成了一個什麼樣的社會？

朱立倫表示，兩岸到底是要走惡性循環的，所謂的往壞的方向走，還是要往好的方向走？如果我國開放團客到大陸，相信大陸也會形成一個正面的方向，希望大陸觀光客也會過來台灣，我們要用這個角度才能夠讓兩岸關係能夠更穩定更好。

反觀民進黨，朱立倫說，民進黨永遠都是用負面的、用對抗的，用反向的操作的方式，這樣只會讓兩岸形成一個惡性循環，最後受害的是民眾。

朱立倫表示，民進黨只是想要得他的政治利益，可是最後受害的是民眾，台灣非常希望更多的觀光客來，歡迎國際觀光客，歡迎大陸觀光客來。

另，對於近日陸生來台，有部分綠營人士質疑此行有是統戰、有國安疑慮，朱立倫說，如果照民進黨的邏輯，接下來兩岸的不管是陸生來台或觀光客來台，是不是每個都要做背景調查，這樣台灣形成了一個什麼樣的社會？大家應該用正向的思考，只要願意來交流，不管他今天是陸生、或陸客，或者是陸商，都非常的歡迎。只要對整個民眾有幫助，對兩岸和平有幫助，應該多做，
 

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