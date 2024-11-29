馬龍到文化大學秀球技　得知台灣12強奪冠「想體驗打棒球」

▲前總統馬英九（左）與大陸金牌選手馬龍（右）交流桌球。（圖／記者劉亮亨攝）

記者許敏溶／台北報導

奧運桌球金牌得主馬龍今天下午到文化大學進行體育交流，馬龍除了和前總統馬英九開球，也對戰前輩蔣澎龍。馬龍稱讚蔣澎龍「水平高」，也對台灣桌球火熱程度印象深刻。馬龍受訪時說，知道台灣隊剛拿到棒球冠軍，自己雖沒接觸過，但仍希望有好的體驗。

馬英九基金會邀請北京大學、清華大學等7所大學的陸生團來台訪問，今下午前往陽明山上的文化大學，由曾獲6面奧運金牌的馬龍與文大學生進行體育交流，除了桌球交流外，還有兩岸的武術交流，文大學生表演八段錦、舞劍、耍關刀等表演，陸生則是表演形意拳。

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體育交流表定下午4點30分開始，現場不到下午2點就來不少粉絲到場。不願具名的女粉絲，今天一早就從新竹北上，下午2點來到文大體育館，她說，要在現場目睹馬龍打球很不容易，而且馬龍也快退役，今天雖然是表演賽，還是非常難得。

在桌球交流時，馬龍先和前總統馬英九開球，隨後馬龍與北京清大前校長邱勇一起上台，和蔣澎龍與陳思羽進行表演，再由馬龍搭檔陳思羽，對戰蔣澎龍與邱勇搭檔，雙方你來我往，最後由馬陳配以11比4獲勝。緊接著由馬龍和蔣澎龍進行一對一的練球，兩位現役與退役的職業選手展現高水準的互動，讓現場觀眾大聲鼓掌叫好。

▲馬龍與台灣選手蔣澎龍與陳思羽等人進行桌球交流。（圖／記者劉亮亨攝）

隨後馬龍接受媒體聯訪時表示，蔣澎龍是他的前輩，兩人在職業生涯沒有交手過，今天算是兩人第一次交手，蔣澎龍曾經排名世界第三，有很高實力與水平，他和莊智淵等人在那個年代在桌球上的成功，帶給台灣桌球選手熱愛桌球與影響力，可能因為有他們，才有現在的林昀儒等人。

▲大陸金牌選手馬龍與台灣選手切磋球技。（圖／記者劉亮亨攝）

今天馬龍也送給陳思羽一個別針，馬龍說，那是巴黎奧運時中國隊的別針，是一個小禮品，因為每個大學都有送他伴手禮，所以自己也回送別針。他也對桌球在台灣受歡迎與火熱的程度印象深刻，因為在台灣每個大學都有桌球社團。

對於台灣隊日前獲得世界12強棒球冠軍，馬龍說，自己也知道此事，他之前沒有接觸過棒球，希望在這裡有好的體驗。

此外，媒體詢問對台灣美食與旅程的印象，馬龍說，第一天喝了一大杯珍珠奶茶，之後吃到鹽酥雞，都是讓他印象深刻的美食，且自己小時候就吃過鳳梨酥，本來伴手禮想買鳳梨酥，但伴手禮已經收到，由於家裡的小朋友也喜歡吃鳳梨酥，所以會帶回去給家裡的小朋友吃。

▲馬龍對珍珠奶茶與鹽酥雞等台灣美食印象深刻。（圖／記者劉亮亨攝）

馬龍表示，前幾天的行程，總體上參觀交流的感覺很好，像是去孔子廟，有很好的文化交流機會，接下來還會參訪故宮及到日月潭，這都是自己想去的地方。未來若有機會，還是想來台灣來逛逛，希望可以更深刻了解台灣。