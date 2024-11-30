新北特教家庭日「家在一起 特別幸福」400位親子歡聚在一起

▲新北市教育局特教家庭日在五股準休閒農場熱鬧辦活動。

圖、文／新北巿政府教育局提供

新北市教育局推動特教家庭日公益活動正式邁入第12個年頭，今年以「家在一起 特別幸福」為主題，整合社會企業資源在五股準休閒農場熱鬧辦理活動，邀請近400位特教家庭親子共同參與，透過治療犬復健訓練、色彩創作課程等多元活動進行家庭體驗學習，促進親子情感交流，共享假日休閒親子時光。

▲新北市教育局特教家庭日共享假日休閒親子時光。

教育局長張明文表示，新北對於特教學生福利政策與經費的投入挹注為全國第一，每位學生接受職能與語言服務的時數每年可達2.6小時，為六都服務人次平均時數之冠。本次特教家庭日活動更以「全人照護」理念，首創引進動物輔助治療（Animal Assisted Therapy），邀請專業動輔師與治療犬一同協助特教學生進行復健訓練。此外，安排彩繪撲滿色彩創作課程，訓練孩子的小肌肉動作，提升復健效果。同時活動結合新北幣的下載活動，參加的家庭成員皆可獲得100點新北幣，點數可至四大超商兌換等值商品，展現市府對身心障礙學生家庭的照顧與支持。

▲邀請專業動輔師與治療犬一同協助特教學生進行復健訓練。

在眾多參加者中，來自集美國小的小宇（化名）一家深受感動。小宇是一名中度自閉症的學生，平時較少有機會接觸大自然，這次活動讓他與治療犬互動，學習和動物相處作朋友，在輕鬆的體驗課程中完成了復健的訓練。小宇母親感慨的表示，看到孩子與治療犬交流後，面部放鬆的神情讓她倍感欣慰，展現特教家庭日的活動不僅讓家庭成員關係更緊密，也給了孩子更多自信與快樂。

▲參加者在家庭日動手彩繪撲滿作品。

活動的另一位參加者，來自板橋國小的小傑（化名）是重度腦麻患者，平時因行動不便而較少參與戶外活動。參與家庭日活動期間，小傑和哥哥一起動手彩繪撲滿作品，完成他們第一個「兄弟作品」。父親分享這樣的親子活動為家庭帶來了難得的相聚時光，也為兄弟倆建立更深厚的感情。

▲參與者在活動可與治療犬互動。

教育局表示，新北特教家庭日不僅規畫多樣化的課程讓親子互動體驗，還邀請微星科技、臺灣大車隊、台灣樂活協會及自閉症基金會等，共同為特教學生家庭提供資源協助。感謝多家企業連續12年不間斷的支持特教家庭日，彰顯善的循環與社會各界愛心。特教家庭日公益活動以營造友善教育環境為目標，落實SDGs讓孩子享有平權的教育機會，未來將持續提供豐富充足的資源，照顧好每位新北身心障礙學子家庭。