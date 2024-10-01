士林地院慶40周年展活力！330人齊聚天母棒球場觀賞龍獅戰

▲士林地院鄰近天母棒球場，日前舉辦慶祝成立40週年「棒球家庭日」活動，約330名員工及其家人、友人共襄盛舉 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

今年適逢士林法院成立40周年，為讓同仁在繁忙工作之餘放鬆身心、增進家庭情感，院長彭幸鳴特別選在天母棒球場舉辦「棒球家庭日」活動，吸引同仁及家屬近330人熱烈參與。當天賽事由主場味全龍迎戰來訪的統一獅隊，兩隊激烈競逐，場邊歡呼聲不絕於耳，啦啦隊表演更為比賽增添了熱鬧氛圍，讓同仁們享受一段愉快而難忘的歡聚時光。

士東院區隔士東路緊鄰的天母棒球場為一大特色，每逢球賽進行，球場湧出熱烈聲浪常陪伴同仁的加班時光。今年恰好是士院成立40周年，為能打開生活視角，拓展體驗，培養各類興趣，在11月15日的院慶典禮前，先舉辦一系列的院慶暖場活動，包括攝影比賽、院區尋寶遊戲、棒球家庭日等。

▲士林法院院長彭幸鳴（中間）舉辦棒球家庭日，讓同仁與親友可以齊聚一堂觀看球賽。（圖／記者黃宥寧翻攝）

上月27日舉辦的棒球家庭日活動，是配合職棒賽程，由士院與士檢、法扶基金會士林分會共同舉辦。下班時分，大家邁著輕鬆又期待的步伐走進球場，觀看味全龍派出王牌投手徐若熙先發，對上統一獅的強力投手洋將布雷克，雙方你來我往，防守滴水不漏，統一獅則是在9局上半吹起反攻號角拿下3分，硬是沒收了徐若熙的勝投，而贏下了今日的比賽。

雖然比賽過程時晴或雨，卻沒澆熄場上球員的拼勁及場邊球迷的熱情，啦啦隊帶起整場氣氛以及熱舞不斷，也令人難忘；在比賽中，經常看到裁判藉由錄影畫面重播攻防毫釐以輔助判決，一場好的球賽，除了好的比賽規則外，更需要有公平公正的裁判，讓贏的人光彩，輸的人也服氣；公平的比賽，讓大家願意好好練出真本事，就如同司法公信力可讓社會安居民眾樂業，是進步的動力。