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台灣部落觀光嘉年華熱鬧開幕　環法賽傳奇車手出席變裝排灣族貴族

▲環法賽傳奇車手Sir Mark Cavendisn（右）出席2024台灣部落觀光嘉年華。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

▲環法賽傳奇車手Sir Mark Cavendisn（右）出席2024台灣部落觀光嘉年華。（圖／日月潭國家風景區管理處提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

「2024台灣部落觀光嘉年華」29日舉行開幕式活動，交通部觀光署長周永暉、立委黃仁特助陳偉華、內政部國家公園署代理署長陳貞蓉、原民會經濟發展處副處長高文斌和丹菁族群委員、林業及自然保育署代表等都出席共襄盛舉；環法賽傳奇車手Sir Mark Cavendisn也特別穿著「排灣族貴族服飾」親臨現場，並表示對台灣部落的傳統文化感到無比驚艷。

觀光署表示，台灣部落觀光嘉年華今年邁入第11年，參展部會有原民會、文化部、勞動部、國家公園署、林業保育署，及該署轄下阿里山、日月潭、參山、西拉雅、茂林、花東縱谷、東部海岸等七個國家風景區管理處，展現近年來部落觀光的推動成果，並延續「歡迎來做部落客」主題，透過動態及靜態主題呈現各部落觀光特色、精彩樂舞表演、風味美食、精美部落工藝、及各種部落特色體驗活動，展現台灣原民16族部落風貌及文化藝術風采。

▲2024台灣部落觀光嘉年華29日於華山1914文創產業園區登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

其中除歷年必不可少的「部落樂舞表演」、「部落遊程及輔導成果展示」、「DIY部落手作體驗」、「戶外市集展售」等招牌展區，今年還增加「原住民傳統服飾體驗」及「部落童玩體驗」等一系列親子同樂之精彩體驗活動，活動會場更設置3米高的大型「貓頭鷹稻草裝置藝術」及「部落瞭望高塔」等創意打卡點。

▲2024台灣部落觀光嘉年華29日於華山1914文創產業園區登場。（圖／日月潭國家風景區管理處提供）

觀光署指出，12月1日活動閉幕式將邀請台灣全新出道原住民女團「OMAX」，用泰雅族及阿美族語打造唱跳嶄新風格之表演，也邀請民眾即日起至12月1日親臨現場，體驗與部落同樂。

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