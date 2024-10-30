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影／女巫師養成之路曝光！　她承接巫術箱接任首席女巫

 

 記者陶本和／台北報導

文化總會《匠人魂》新作「成巫之路」30日上線，拍攝團隊深入土坂部落，紀錄排灣族首席女巫包惠玲（嬤芼灣Mamauwan Patjaljinuk）的成巫之路。原是部落掌權頭目之女的她，在感受到母親對巫文化面臨失傳的掛慮後，決定承接起姨婆的巫術箱，並在45歲那年接任首席女巫，扛起守護部落與文化傳承的使命。

台東縣達仁鄉的土坂部落，保留了排灣族最傳統的文化，是全台唯一百年來未曾停辦五年祭的部落，也是目前台灣少數維持階級制度的部落，由Patjaljinuk包家、Saljingusan古家、Radan陳家三個傳統領袖家族鼎立。巫師在部落裡扮演著族人與神靈、祖靈溝通的媒介，更是維繫傳統祭儀文化的關鍵人物，從歲時祭儀到生命禮儀、從嬰兒命名到傳統喪禮，巫師皆伴隨著族人一生。

▼台東土坂部落巫文化瀕失傳，文總《匠人魂》紀錄排灣族首席女巫包惠玲的成巫之路。（圖／文化總會提供，下同）

▲▼台東土坂部落巫文化瀕失傳，文總《匠人魂》紀錄排灣族首席女巫包惠玲的成巫之路。（圖／文化總會提供）

然而，土坂部落自1953年後，已逾半世紀未立新巫，隨著部落巫師凋零，2007年達仁鄉公所開辦全台首屆「女巫培訓班」（東排灣族傳統祭祀文化人才培育研習），由近80歲的首席女巫開班授課，讓文化得以復振與傳承，也開啟了包惠玲的習巫之路。

生長於傳統領袖家族的包惠玲，其姨婆為首席女巫，從小習慣生活中有祭儀的存在。未曾立志成為巫師的她，在感受到母親對巫文化恐面臨失傳的恐懼後，決定踏上習巫之路，因先天的體質加上後天的學習，使包惠玲成為神靈揀選的巫師，於2009年升立女巫，更在8年後、45歲那年接任成為首席女巫。

巫師必須熟悉每種祭儀的流程、了解每個儀式的含義，也須熟習部落的神話故事、口傳歷史，因早年學巫僅仰賴口述傳承，讓包惠玲深感學習巫文化是一場和時間的賽跑，只能從一次次的儀式中研究、梳理文化脈絡，逐漸掌握祭儀的精髓。包惠玲也透露，巫師大部分都是隔代遺傳，還得具備家族的淵源，族語是最基本的門檻，「不會說族語的話，那就什麼都不要談了。」

文總自2017年起拍攝《匠人魂》系列影片，至今共推出四支紀錄原住民族傳統文化的影片，包含噶瑪蘭族傳統香蕉絲織藝、台東阿美族馬蘭部落歌謠文化、達悟族拼板舟技藝、土坂部落排灣族首席女巫等。

▲▼台東土坂部落巫文化瀕失傳，文總《匠人魂》紀錄排灣族首席女巫包惠玲的成巫之路。（圖／文化總會提供）

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