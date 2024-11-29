防詐不求人！北檢檢察長帶你識破詐騙套路　讓你守住財產

▲台北地檢署結合最高檢於華山文創園區擺攤進行法律宣導。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

反詐撇步讓你知！為提升全民防範詐騙的意識，台北地檢署與最高檢察署聯手，於今（29日）起至12月1日，在華山1914文創產業園區「2024台灣部落觀光嘉年華」設置展攤進行反詐騙法律宣導。此次活動吸引眾多民眾參與，透過寓教於樂的方式傳遞反詐新知。

近年來，詐騙手法層出不窮，不僅侵害人民財產，也對社會治安構成重大威脅。活動現場，北檢與最高檢設計了闖關遊戲與有獎徵答，幫助民眾識別詐騙，並介紹政府近期推行的「打擊詐騙新四法」相關規定，讓參與者在輕鬆互動中學習如何識詐、防詐，提升應對能力。

▲北檢與最高檢聯手於華山1914文創產業園區「2024台灣部落觀光嘉年華」設置展攤進行反詐騙法律宣導。（圖／記者黃宥寧翻攝）

北檢檢察長王俊力也親自參與活動，與現場民眾互動交流。他表示，詐騙案件已成為國內嚴重的社會問題，打擊詐騙需要全民攜手合作。為此，他特別提出5大防詐建議，幫助民眾避免成為詐騙受害者：

1. 保持冷靜，勿貪勿懼：接到涉及金錢的訊息時，務必冷靜分析，不要驚慌或輕信。

2. 驗證真偽：涉及金錢或個人資料時，務必透過官方管道確認訊息真偽。

3. 拒絕陌生連結：避免點擊來路不明的連結或下載附件，防範隱私洩露。

4. 保護個人資訊：不要在社交平台上公開身份證號碼、住址或銀行帳戶等敏感資料。

5. 多與親友溝通：遇到可疑情況，應與家人或朋友討論，避免獨自處理。

許多參與活動的民眾紛紛表示，此次宣導活動內容生動有趣，讓他們更加瞭解詐騙的手法與應對策略。部分民眾分享了自己或親友曾遭遇詐騙的經歷，對於北檢與最高檢攜手推動的反詐活動給予高度肯定。

北檢與最高檢期待，透過此次與民眾近距離的互動宣導，在全社會掀起全民反詐的風潮，讓詐騙行為無處藏身，共同守護人民的財產安全。