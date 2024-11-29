哈佛研究證實5類食物「抗發炎」　台大醫：降低疾病風險



▲有5種超級食物能有效降低發炎反應。（示意圖／翻攝Pexels）

圖文／CTWANT

現代醫學證實，慢性發炎是多種疾病的根源，與癌症、心血管疾病及中風等重大疾病息息相關。台大急診醫學部臨床教授李建璋近日就在健康節目中指出，哈佛大學進行的一項長達20年的大規模研究發現，有5種超級食物能有效降低發炎反應，其中番茄榮登第一名，建議民眾應多攝取這些抗發炎食物，維護健康。

李建璋在健康節目中表示，這項哈佛大學的研究以10多萬名護理師為對象，參與者需定期寄送血液樣本進行分析。結果顯示，體內發炎物質的增加會顯著提高癌症、心血管疾病及中風的風險。研究還發現，透過飲食控制可以有效降低慢性發炎的影響，以下5種食物被證實具備顯著的抗發炎效果：

番茄

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無論是大番茄還是小番茄，都富含茄紅素，具有極佳的抗氧化及抗發炎效果。番茄既可當水果食用，也能入菜，營養價值高。李建璋強調：「大家應該多吃番茄，對健康非常有幫助。」

莓果類

包括草莓、藍莓等，莓果類食物不僅美味，更富含抗氧化成分，能有效抑制體內發炎。

綠色蔬菜

建議每餐至少攝取半盤綠色蔬菜。這類蔬菜含有豐富的抗氧化物質與微量元素，例如鉀、鎂、鐵及多種維生素。葉綠素含量越高，抗氧化及抗發炎效果越佳。

堅果

花生除外，大多數堅果都對健康有益，包含核桃、杏仁等，能補充人體必需脂肪酸，並具有抗發炎作用。

魚類

鮭魚、鯖魚、秋刀魚等深海魚富含Omega-3脂肪酸，能顯著降低發炎反應，對心血管健康尤為重要。

李建璋提醒，現代人常因飲食不當、壓力大等因素，導致慢性發炎問題加劇，進而提高罹患重大疾病的風險。他建議，透過多攝取上述抗發炎食物，搭配健康的生活習慣，能有效降低疾病風險，改善整體健康狀況。

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