《魷魚遊戲2》12／21登陸高雄港　陳其邁預告：非常多宣傳活動

▲《魷魚遊戲》角色將在12月21日登陸高雄港。（圖／Netflix提供）

記者許宥孺／高雄報導

Netflix韓國原創影集《魷魚遊戲》第2季將在12月26日上線，Netflix高雄市政府宣布，12月21日高雄港將會率先揭開「1.2.3.高雄人」活動，劇中角色將現身高雄港。市長陳其邁今(29日)受訪時，強調配合宣傳活動「現在還不能講」，不過透露會有非常多宣傳活動會陸續公布，會非常有趣，也請大家一定要到高雄跨年。

《魷魚遊戲》第2季的全球城市串連宣傳活動，將以高雄作為台灣的主要宣傳據點，使高雄港灣美景躍升國際，12月21日正式揭開「1.2.3. 高雄人」活動，將有大型角色裝置出現在高雄港周邊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲魷魚遊戲首播後瘋迷全球。（圖／Netflix提供）

市長陳其邁今日指出，這幾年高雄致力於發展影視音產業，這一次是國際知名串流平台，了解到高雄市政府在這幾年的努力，選擇高雄做為亞洲宣傳活動主要的場所。尤其搭配高流，設計非常多的宣傳活動，也有一些會跟喜歡魷魚遊戲的粉絲或是市民互動的有趣活動。

陳其邁表示，隨著Netflix各項的宣傳，活動陸陸續續會在這幾天會公布，「跨年記得一定要到高雄，現在還不能講，要配合整個宣傳活動，不過會非常有趣」。

陳其邁也透露自己有看完《魷魚遊戲》第一季，但是時間忙，有時候跳著看，他認為，這部影集是深刻地描寫底層民眾人性的掙扎，是非常值得一看再看的影集。

▲▼《魷魚遊戲》第二季將於12月26日上線。（圖／Netflix提供）

《魷魚遊戲》在2021年首播後迅速風靡全球，成為Netflix在全球觀眾中觀看次數最高的影集之一。上線的28天之內，觀看時數突破16.5億小時，且觀看用戶更超過1.42億，該影集在全球94個國家當中的Netflix Top 10榜單當中排名第一。

《魷魚遊戲》第2季將於12月26日於Netflix全球獨家上線！《魷魚遊戲》第2季將為全球觀眾帶來更多的刺激與挑戰，李政宰將再次回歸飾演成奇勳（編號 456），以更堅毅的姿態，同時背負著上一季的傷痕，下定決心揭露這場殘酷競賽背後的致命真相。