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社會 社會焦點 保障人權

高雄2歲男童「誤按遙控器」困車內！嚇壞爆哭　父急求援

▲2歲男童將自己鎖在副駕駛座。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲2歲男童將自己鎖在副駕駛座。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

高雄市左營區今(29日)3點發生一起受困意外，一名王姓男子載著2歲大的兒子外出，他將男童暫時抱上副駕駛座，並將車子遙控器放進車內，接著關門要走向駕駛座，沒想到男童拿起遙控器把玩，不小心將車門上鎖，王姓男子緊急報警求援，而男童發現不對勁後，情緒失控開始爆哭。警方陪同王姓男子在旁安撫男童，並等待鎖匠到場，男童整個過程大概受困35分鐘後，被平安救出。

▲2歲男童將自己鎖在副駕駛座。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲警消到場協助，並請鎖匠到場開鎖。（圖／記者許宥孺翻攝）

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