高雄2歲男童「誤按遙控器」困車內！嚇壞爆哭　父急求援

高雄市左營區一處正在興建社區住宅的工地發生意外！一名工人疑似被矽酸鈣板砸傷頸部，救護人員抵達之後，這名工人已經被救出脫困，救護人員協助搬運下來送醫，但意識模糊，現在已經被送往醫院搶救當中，不過詳細發生原因，還有待相關單位釐清。