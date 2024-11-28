高雄鹽酥雞情侶檔雙屍命案　女子友人：男友經常揍她

▲高雄梓官一處民宅發生雙屍命案。（圖／記者陳宏瑞攝）

記者吳奕靖、陳宏瑞／高雄報導

高雄市梓官區一棟民宅今（28）日下午2時許驚傳雙屍案！警方獲報趕抵現場時，發現一對情侶陳屍屋內，其中54歲侯姓男子位在樓梯間、40多歲江姓女子則是倒在床上，皆已明顯死亡，初步懷疑是侯男殺了江女後輕生；據了解，侯男和江女是一起擺鹹酥雞攤，在一起超過5年，但感情不睦，江女經常向朋友透露「男友經常會對她動手動腳」。

▲鑑識人員將大體移出。（圖／民眾提供）

岡山分局梓官分駐所是28日14時許獲報，在梓官區中學路一處民宅內，有民眾前往拜訪江姓友人（38歲，女）時，發現一旁樓梯間有另一名侯姓同居男姓友人（54歲）輕生死亡，報警處理。

據了解，該名輕生的侯姓男子與江女為同居關係，初步檢視侯男身上無明顯外傷，惟褲管沾有血跡，另外口袋內有江女房間鑰匙，江女房間外部門窗無破壞情形，警方後續開啟江女房門，進入發現江女倒臥在內已死亡，床上發現疑似兇刀，遂立即封鎖現場採證。

▲警方到場釐清案情。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

經調閱現場監視器及訪查周遭住戶，亦無外人侵入等跡象，目前在江女身上發現有刀傷，至於全案詳細情形，已報請檢察官指揮偵辦中。

據指出，江女是陸籍人士，嫁來台灣多年已取得台灣身分，離婚後才與侯男交往同居，兩人在住處附近擺攤賣鹹酥雞，但感情不睦，經常會口角吵架，根據江女的友人透露，江女經常向她們抱怨，男朋友會對她「動手動腳」，而侯男也有家暴紀錄，至於為何引發殺機，則有待進一步釐清。

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