高雄議員緊咬超領獎勵金案　衛生局籲：勿罔顧市民重急症需求

▲高雄市議員陳麗娜在這次會期當中緊咬高雄市衛生局 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市議員陳麗娜在這次高雄市議會當中，一直緊咬高雄市衛生局，已多次提出質詢高雄市衛生局副局長潘炤穎代理民生醫院副院長期間支領獎勵金疑義，衛生局已經多次回應，同時強調陳麗娜指控每個月合法支領的「獎勵金」超過數十萬，絕非事實！同時嚴正要求陳麗娜不要再用錯誤扭曲資訊抹黑。

對此，陳麗娜回應：「衛生局轉移焦點，只能贈以可悲二字」。

衛生局強硬表示多次發新聞稿澄明，潘炤穎的薪資是依公務人員待遇、加給支領；獎勵金是依高雄市政府衛生局所屬市立醫院人員獎勵金發給規定發給，以「不重領、不兼領」為原則，且無支領雙薪情事。所以依法合規支領的「獎勵金」每月約為3萬多元至7萬多元不等，陳議員指控每月獎勵金金額高達數十萬元，絕非事實。同時為了自證清白，已將潘代理副院長任期內支領的獎勵金，全數捐給「民生醫院仁愛基金」等社會弱勢或社福機構，政風單位也查辦確認合法合規。

▲高雄市議員陳麗娜 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

衛生局表示，民生醫院今年4月發生「醫生開錯刀」事件，所以基於醫院業務改革需要，指派潘炤穎從4月18日代理民生醫院副院長，衛生局廖主任秘書代理凱旋醫院副院長，兩位醫務與法務專業背景的主管，被局長賦予推動院務精進改革之重任，沒想到現在卻因爲陳議員多次質疑抹黑，阻滯業務改革。而現在為了不阻礙民生與凱旋醫院院務的改革腳步，兩人都已經主動辭任代理副院長職務。

衛生局呼籲陳麗娜，「在議場指涉貪污治罪條例或公務員不當得利等情事，應該具證檢舉提交司法偵辦，勿以錯誤扭曲資訊一再抹黑，甚至多次站在市立大同醫院招標案落選財團立場，以未經查證之扭曲資訊質疑，所以期待陳麗娜議員切勿漠視南高雄80萬市民對於重度級緊急醫療的迫切需求、高齡及弱勢族群就醫優待及市民受益的「公益金」10億元等較優條件，不能犧牲市民權益」。