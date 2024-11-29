網上認識整形醫生！31歲女接受「打折抽脂手術」　呼吸困難後死亡

▲阿爾維斯（左）接受了多斯桑托斯醫生（右）的抽脂手術後，呼吸困難不幸身亡。（組圖／翻攝自Facebook）

記者葉睿涵／編譯

巴西31歲女子阿爾維斯（Paloma Alves）在接受抽脂手術後，呼吸困難不幸身亡。她的家屬指控診所診所存在嚴重疏忽，為阿爾維斯動手術的醫生更在事發後失聯。目前，警方已將此案列為可疑事件，並正展開深入調查。

據《鏡報》報導，為了進行這次手術，阿爾維斯存了2年的錢，並支付1萬巴西雷亞爾（約新台幣5.4萬元），在聖保羅的美容診所Manday接受由多斯桑托斯（Josias dos Santos）醫生進行的抽脂手術。

然而，手術結束後，阿爾維斯突然感覺呼吸困難，隨後更失去了知覺。雖然診所當即聯繫急救服務SAMU施救，並為她進行心肺復甦術，但阿爾維斯最後還是在市立醫院的急診室被宣告不治身亡。

阿爾維斯的丈夫西爾維拉（Everton Silveira）在接受媒體採訪時表示，診所醫護人員在手術過程中反應遲緩，直到事態惡化才聯繫急救，事後也未向家屬作出任何解釋，而進行手術的醫生更是關閉診所後失聯，讓家屬難以接受。

報導稱，阿爾維斯是在網上認識這名整形醫生，並在醫生給出了不錯的折扣後，才答應動手術，不料卻因此丟命。西爾維拉強調，妻子的死亡並非偶然，要求相關部門徹查真相並伸張正義。