雲霄飛車爬到最高點「安全桿突然彈開」　男崩潰跳車逃死畫面曝

▲男搭乘雲霄飛車時遇到誇張事件。(圖/示意圖/達志影像)

記者李振慧/綜合報導

亞利桑那州一名男子搭乘雲霄飛車時,發現座位安全桿在設施爬升到最高點時突然彈開,當下他為了保住自己的性命,在設施即將下墜前,及時爬出座位到左側貓道上,驚險畫面曝光。

事件24日發生在亞利桑那州鳳凰城當地遊樂園Castles N' Coasters,驚險逃死的男子表示,工作人員在雲霄飛車出發前沒有確實檢查安全裝置,結果當設施爬升到最高點時,他突然發現座位保險桿沒扣好。

'I had mere seconds to act'



A man was riding a rollercoaster on his birthday at Castles N' Coasters theme park in Arizona when he realised his safety bar had become unlatched.https://t.co/l5vfitvEIv pic.twitter.com/Dh2vAqdtQG