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雲霄飛車爬到最高點「安全桿突然彈開」　男崩潰跳車逃死畫面曝

遊樂園,雲霄飛車。（圖／達志／示意圖）

▲男搭乘雲霄飛車時遇到誇張事件。（圖／示意圖／達志影像）

記者李振慧／綜合報導

亞利桑那州一名男子搭乘雲霄飛車時，發現座位安全桿在設施爬升到最高點時突然彈開，當下他為了保住自己的性命，在設施即將下墜前，及時爬出座位到左側貓道上，驚險畫面曝光。

事件24日發生在亞利桑那州鳳凰城當地遊樂園Castles N' Coasters，驚險逃死的男子表示，工作人員在雲霄飛車出發前沒有確實檢查安全裝置，結果當設施爬升到最高點時，他突然發現座位保險桿沒扣好。

男子表示，「我們快到頂端時，我突然聽到一個不尋常的喀擦聲，才發現安全桿鬆開了，我當時只有幾秒的時間，決定要繼續留在車上還是下車」。男子在雲霄飛車設施頂端，突然爬出座位的影片，後來也在網路上流傳。

男子表示，他爬下車後，工作人員完全沒發現他的情況，雲霄飛車照常往下墜，直到他返回地面他們才注意到安全事故，「他們應該要一直看著雲霄飛車，發現我下車時應該要停止遊樂設施」。

男子透露，當天前往遊樂設施是為了幫姪女慶生，慶幸這件事情是發生在他身上，而不是孩子們身上，事後已向遊樂園提報事件，遊樂園尚未對外發表回應。

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