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紐時稱美可能把核武交還烏克蘭　普丁撂重話：將動用所有武力對付

▲▼俄羅斯總統普丁。（圖／路透）

▲普丁稱，如果烏克蘭取得核武，俄羅斯將動用所有武力對付烏軍。（圖／路透）

文／中央社

俄羅斯總統普丁今天表示，若烏克蘭取得核武，俄國將動用所有可用的武器對付烏國。他還稱讚美國總統當選人川普聰明，並指自己多年前不是故意放狗嚇德國前總理梅克爾。

「紐約時報」（The New York Times）上週報導，某些西方官員暗示，美國總統拜登（Joe Biden）可能在卸任前把核子武器交還烏克蘭。

路透社報導，普丁（Vladimir Putin）今天在哈薩克首都阿斯塔納（Astana）1場記者會中表示：「假設現在本質上跟我們正在交戰的國家成為核武強權，我們該怎麼做？在這種情況下，我們會動用俄國所有可用的毀滅手段，而且我想強調是所有。」

蘇聯1991年解體時，烏克蘭的核軍力堪稱僅次於美國和俄羅斯，但在西方和莫斯科的壓力下，於1994年簽署了布達佩斯安全保障備忘錄，交出核武，俄羅斯和英、美等國承諾協助保障烏克蘭安全。

普丁今天還提到，烏克蘭首都基輔的決策中心可能成為俄國新型極音速中程彈道飛彈「榛果樹」（Oreshnik）的目標。俄軍上週已動用這種飛彈攻擊烏國中南部城市第聶伯羅（Dnipro）。

另外，普丁也稱讚川普（Donald Trump）是個經驗豐富且聰明的政治人物，但在發生暗殺未遂事件後，他不認為川普現在很安全。

川普7月在美國賓州1場未遂暗殺行動中受了傷。在9月的另1起案件中，1名男子據稱於川普所在的佛州高爾夫球場持步槍作射擊姿勢，被控企圖暗殺。

普丁表示：「順帶一提，在我看來，他（川普）現在並不安全…不幸的是，美國歷史上發生過多次事件，我想他是聰明人，我希望他態度謹慎並了解這點。」

普丁今天還被問到2007年自己的拉布拉多犬柯尼（Koni）讓梅克爾（Angela Merkel）不自在的往事，這已成為1起惡名昭彰的外交事件，但他否認自己當年故意派柯尼去嚇梅克爾。

梅克爾在最新出版的回憶錄「自由」（Freedom）中寫道，她知道普丁有時見外賓會帶上柯尼，曾要幕僚要求普丁團隊有她在時別帶柯尼出場，因為她怕狗。

梅克爾表示，2006年她與普丁在莫斯科（Moscow）會面時，普丁遵照要求，卻送了她一隻大型狗玩偶，說它不會咬人。然而兩人隔年在索契（Sochi）會面時，柯尼卻在房裡漫步，還逕直朝梅克爾走去，鏡頭前的她看起來並不自在。

梅克爾在書中寫道，她試圖忽略柯尼在自己身旁走動，而且在她看來，普丁的臉部表情像是很享受這種情況，令她想問這是否是在展示權力。

今天被問及此事時，普丁否認知道梅克爾怕狗，並稱他事後已向梅克爾道歉。

普丁在記者會中表示：「坦白說，我已經告訴梅克爾，我不知道她怕狗。假如我知道，就永遠不會這麼做，我反而是想打造一種輕鬆愉悅的氛圍。」

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