雲科大打擊分析系統助提升實力　江國豪母校教練喊讚

▲雲林科技大學發表「棒球打擊姿態分析系統」，是國內罕見分析打擊的系統。（圖／記者王悉宇翻攝）



記者王悉宇／雲林報導

雲林科技大學28日發表「棒球打擊姿態分析系統」，可協助教練、選手應用，提升打擊率。首版系統已於年初贈予江國豪母校東山國小棒球體育班使用，其校方教練於發表會現身說法，大讚「系統能提升選手表現」。雲科大表示，現已精進系統，秉持「培養國手就得從小做起」，將無償提供國高中小學棒球隊使用。

雲科大智慧數據科學研究所有感縣內棒球的姿勢分析系統多為投手設計，研發國內罕見的「棒球打擊姿態分析系統」。所長薛雅馨表示，系統分系項目已有肩髖分離、膝關節夾角、手肘夾角、軀幹中心線、頭部方向等，更可以上傳球員表現便能分析。 薛雅馨強調，不僅可測量打擊出去的各種角度，以及揮棒時的球棒追蹤、視線，更有過去大多不會探究的細節，將扮演提升打擊重要角色。

▲「棒球打擊姿態分析系統」，不僅可測量打擊出去的各種角度，以及揮棒時的球棒追蹤、視線，更有過去大多不會探究的細節，將扮演提升打擊重要角色。（圖／記者王悉宇翻攝）

今年初雲科大團隊，將此套系統贈與江國豪母校彰化縣員林東山國小使用。校長王建凱表示，此套系統確實能協助球隊提升球員表現；國小學務主任兼教練郭長鑫、專任教練柯良宗表示，過去要調整選手動作時，多以口頭或僅僅拍下影片指導，但小朋友不見得能理解教練所說，此系統，教練和選手能直觀看到動作狀態並進行調整。

雲科大校長楊能舒表示，「培養冠軍國手就得從小做起」，非常願意支持「從基層棒球選手開始養成」，未來全國高中、國中小棒球隊若有需要「願意無償提供該系統使用」，未來校方也將積極研發各項運動科技系統。

▲雲林科技大學發表「棒球打擊姿態分析系統」，首版系統已於年初贈予江國豪母校東山國小棒球體育班使用，其校方教練於發表會現身說法，大讚「系統能提升選手表現」。（圖／記者王悉宇翻攝）