陳柏清返母校人潮擠爆　靦腆笑容沒球星架子帥翻學弟妹

▲南投縣出身的世棒12強賽中華隊冠軍投手陳柏清返鄉，受到英雄式歡迎。（圖／記者高堂堯攝，下同）

記者高堂堯／南投報導

中華隊在世界棒球12強賽勇奪隊史首座冠軍獎盃，其中左投陳柏清分別對強敵美、日包辦最多的三場先發任務，貢獻卓越；他今天返回故鄉南投縣與鄉親、學弟妹相見歡，受到英雄式歡迎，縣長許淑華讚許陳柏清是「南投之光」、「台灣之光」，並比照縣籍亞奧運選手，頒發30萬元獎勵金。

南投縣政府28日在陳柏清的母校中興國中舉辦「2024世界棒球12強賽冠軍選手陳柏清榮耀返鄉歡迎會」，由於剛好是下課放學時間，許多小學弟妹都慕名而來、擠爆校門口；陳柏清身著中職台鋼雄鷹隊制服、由母親林家榛陪同返抵校門時，許淑華親自為他披上紅彩帶，過去曾就讀的鳳凰國小、中興國高中老師、教練、棒球隊員、學弟妹都列隊道賀，並尾隨心中的英雄進入活動會場，「你好帥！」的呼聲此起彼落。

許淑華表示，陳柏清在12強賽繳出好表現，老家鹿谷鄉親都很開心，感到與有榮焉，他賽後回到老家，家裡天天被鄉民擠得水泄不通、爭相拍照留念；而陳柏清一路走來非常不容易，不但在職棒球場上表現沈穩，這次中華隊奪冠更是功不可沒，感謝他回鄉不忘來看看學弟妹、分享喜悅，也希望他未來有更好的發揮。

陳柏清致詞時感性表示：「南投是我永遠的家」，面對眾人的道賀及祝福，感覺自己是幸福的孩子，因此在外面不管遇到什麼挫折，南投永遠是自己的故鄉，他也感謝許淑華邀請，很開心回到母校；他同時向一路栽培的師長和教練道謝，表示師長總是告訴他：遇到困難要勇敢面對、不要害怕，「師長在背後支持著我、幫助我」，他也要謝謝教練的鼓勵，而拿到世界冠軍那一刻，真得非常感動。

陳柏清接受縣府頒發的30萬元獎勵金後，也回贈簽名球、球棒給許淑華和昔日師長，並為大排長龍的與會者一一簽名，風光場面猶如演藝明星簽唱會；學弟妹或脫下衣服、或拿著棒球、甚至是簡單的一張紙請他簽名，陳柏清都展現學長風範、來者不拒，場面熱鬧且溫馨。