英國挺台灣：聯大2758決議未排除台灣參與聯合國

▲韋斯特（Catherine West）。（圖／翻攝自Facebook／Catherine West）

文／中央社

英國外交部主責印太事務的政務次官韋斯特（Catherine West）今天說，1971年聯合國大會第2758號決議未就台灣的政治地位作決定，該決議不應被用以排除台灣有意義參與聯合國或更廣泛的國際體系。

韋斯特說，許多人誤解聯大2758決議決定了什麼；英國的立場是，該決議確實確立只有中華人民共和國應當在聯合國代表中國，但該決議未就台灣的地位另行或補充作決定。

韋斯特強調，英國政府因此反對任何「擴大解釋」聯大2758決議的企圖；擴大解釋聯大2758決議是企圖「改寫歷史」，這麼做不僅不符合台灣民眾，也不符合英國及全球利益。

英國國會下議院今天罕見在主議場以「台灣的國際地位」（International Status of Taiwan）為題進行辦論，並無異議通過動議，反對北京扭曲詮釋聯大2758決議。韋斯特是在辯論結尾代表政府發言並總結回應議員詢問時，作以上表示。

辯論由對中政策跨國議會聯盟（IPAC）成員、工黨籍國會議員麥道高（Blair McDougall）發起。今天是繼澳洲、荷蘭、加拿大國會及歐洲議會後，再度有議會通過決議或動議，否定北京扭曲詮釋聯大2758決議為已解決台灣地位問題、台灣是中國一部分，並據此阻撓台灣的國際參與。

英國國會今天通過的動議提到，聯大2758決議確立中華人民共和國是中國在聯合國唯一合法代表，但未提及台灣、未處理台灣的政治地位，也未確立中華人民共和國對台灣的主權。此外，聯大2758決議未就台灣在聯合國的地位及台灣參與聯合國專門機構作表述。

動議並呼籲英國政府闡明對聯大2758決議的立場，並呼籲政府譴責中華人民共和國的代表為支持北京的「一中原則」，企圖扭曲該聯大決議意涵。

除了針對聯大2758決議闡述政府立場，韋斯特也觸及英國與台灣的關係、以及台灣海峽情勢。

韋斯特說，英國長期以來的立場是，台海議題須由台海兩岸民眾和平解決，不訴諸武力威脅、動用武力或行使脅迫。台海和平穩定不僅對英國、對世界也很重要。英國不支持任何改變台海現狀的單方面企圖。

關於台灣的國際參與，韋斯特指出，台灣的專業知識能力遭排除，對台、英民眾都是損失。台灣能有意義參與國際組織十分重要；英國支持台灣在不以國家地位（statehood）為參與前提的國際組織成為正式成員，在以國家地位為參與前提的組織則成為觀察員或來賓。

韋斯特提到，英國與台灣的連結是建立在安全繁榮、貿易、創新、氣候行動、全球公衛等議題領域的共同利益基礎上。

回應議員詢問英國政府對台海風險的評估和對策，韋斯特說，英國持續與盟友就各項相關風險進行對話。除了台海，英國與盟友也嚴正關切南海、中國與印度邊界，以及其他威脅全球安全的邊境議題。

韋斯特強調，在維持台海和平穩定方面，英國可扮演關鍵角色。

韋斯特最後提到，與台灣在各領域合作對台英雙方皆有利，這也是為什麼英國持續與台灣接觸往來，即便是在非正式關係的框架下。她指出，英國國會議員將繼續訪問台灣。

至於外界持續關注、由英國外交部主導的對中關係盤點，韋斯特回應議員詢問指出，預計明年春天，盤點即可進入公眾討論階段。