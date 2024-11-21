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第4次了！　美國「1票否決」聯合國加薩停火決議案　

▲▼聯合國安理會投票表決加薩人道停火案，遭美國否決。（圖／路透）

▲聯合國安理會投票表決加薩停火決議案，又遭美國否決。（資料圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

美國20日「第四度」否決聯合國安理會的加薩停火協議案，理由是無法保證人質獲釋。在所有常任理事國之中，只有美國投票否決，另外4國都投了贊成票。

CNN報導，該決議案要求加薩戰爭「各方必須遵守立刻、無條件、永久停火，並且進一步重申立刻及無條件釋放所有人質的要求。」但美方認為措辭不夠強硬，因為沒有把「釋放人質」列為「停火」的條件。

美國駐聯合國副大使伍德（Robert Wood）說，「在整個談判過程中，我們都明確表示，不會支持未能釋放人質的無條件停火。因為正如安理會先前呼籲的，戰爭永久結束，必須伴隨著人質的釋放。這2個迫切目標是密不可分的。這項決議案放棄了這個必要性，因此美國無法支持它。」

伍德宣稱，起草者拒絕妥協，不考慮可能促使決議案通過的措辭，而安理會未能「為其10月7日的恐怖攻擊譴責哈瑪斯」。他表示，7名美國公民仍被關押在加薩，「我們不會忘記他們」。

在這次表決中，唯有美國否決，其他4個常任理事國都投票支持，包括英國。但英國對於美國先前否決的3項停火決議案，全都投了棄權票。而在投票前，以色列駐聯合國大使達農（Danny Danon）表示，如果批准這項決議案，將是一種「背叛」。

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