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好市多「黑五第3波優惠」搶先看！微波氣炸烤箱省2千、漱口水特價

▲▼好市多黑五購物節第2天。（圖／記者林育綾攝）

▲好市多黑五購物節第3波優惠，將在11月27日登場。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

好市多（Costco）黑色購物節明（27日）邁入第3天，今日下午在臉書搶先曝光隔天的亮點優惠商品，精品方面有「0.8克拉鑽石耳環」將現折13,000元，3C家電有「飛利浦75吋顯示器」省下6900元等，此外生活廚電像是微波氣炸烤箱、美式研磨咖啡機等都有特價。

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

▲好市多黑色購物節釋出第3波優惠。（圖／台灣好市多臉書）

好市多黑五將於11月27日邁入第3天，業者搶先在26日下午公布第3波優惠商品，精品有「0.8克拉鑽石耳環」將現折13,000元。

3C、生活家電方面有「PHILIPS 75吋4K QLED顯示器」可省下6900元、「KLIPSCH 3.1.2聲道家庭劇院無線聲霸」省下3900元、「PNY 500GB攜帶式固態硬碟」可省300元、「飛利浦SONICARE 充電式護齦音波牙刷組」省900元。

廚電有「CUISINART美膳雅三合一微波氣炸烤箱」省2000元、「飛利浦自動美式研磨咖啡機」省下1000元。

▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

寢具有「NISHIKAWA西川 波浪體壓分散床墊 91X190x8公分」省下630元，生活用品有「LISTERINE李施德霖 全效無酒精漱口水」1公升X 3入+250毫升，可省185元。

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

▲▼好市多黑五第3天優惠商品搶先看。。（圖／台灣好市多臉書）

好市多「2024黑色購物節」（黑五購物節）於11月25日～12月1日連續7天舉行，預計推出500多項商品優惠，是歷年來最多。按照往年流程，商品及價格將保持神秘，前一天下午4點左右將於好市多臉書社群、APP，搶先曝光隔日亮點優惠品項；不過實際售價仍會在賣場揭曉。優惠品數量有限，售完為止，不少折扣商品可能推出不久就秒殺。

黑五期間，好市多賣場營業時間也將調整，即日起至11月28日提早至「上午9點」營業，11月29日至12月1日提早至「上午8點」開門，若是消費者更早抵達，可依照現場動線指示排隊等候入場。

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