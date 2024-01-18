桃園百年「燃藜第紅樓」、「燃藜第」 文資審議決議指定古蹟

▲中壢百年「燃藜第紅樓」為保留完整的殖民式洋樓建築。（圖／文化局提供）
記者楊淑媛／桃園報導
桃園市政府文化局18日表示，市府去年(112年)2月17日公告中壢區「燃藜第紅樓」為暫定古蹟，2月26日另公告「燃藜第」為暫定古蹟，同年6月26日第2次文化資產(第一類組)審議會同意延長暫定古蹟期限半年，依文化資產保存法相關規定，「燃藜第紅樓」應於113年2月16日前完成審議，「燃藜第」應於113年2月25日前完成審議。
▲燃藜第。（圖／文化局提供）
期間文化局於去年(112年)3月1日邀集文資委員會勘，並啟動二處暫定古蹟之基礎調查，12月7日再行辦理文化資產價值評估會勘，會勘決議二處具文化資產保存價值，於12月29日提送本市文化資產審議委員會審議。
本案依去年(112年)12月29日文化資產審議決議指定古蹟，文化局將依文化資產保存法規定完成後續公告程序，另文化局與都市發展局將依都市計畫法與文化資產保存法規定，輔導所有人、使用人、管理人落實文化資產保存，並兼顧所有人權益與文化資產公益性。
桃園市中壢區「燃藜第紅樓」建於1910年，為保留完整的殖民式洋樓建築，為劉氏家族所有，因文化局去年2月公告為暫定古蹟後，引發持分地主不滿，並爆發拆除「燃藜第」三合院右側屋舍情形，近一年來並引發持分地主和文資委員們，針對是否該撤銷暫定古蹟公告，或是其文化價值朝歷史建築登錄或古蹟指定方式等不同意見探討。
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