上千人一早排隊！桃園英雄見面會今登場　正妹興奮與戴培峰合照

記者沈繼昌、劉人豪／桃園報導

桃園市政府今（28）日下午在市府廣場前舉辦「桃園挺桃猿、桃園英雄見面會」，一早就有球迷排隊等候準備與球員擊掌，排第一位的孟姓女球迷說，今天上午8點從台中趕來排隊，希望能見到心儀的球員與啦啦隊，現場湧入上千球迷畫面曝光，不過因時間有限，限量開放600名近距離與選手們互動。

▲桃園英雄見面會，戴培峰與球迷合影。（圖／記者沈繼昌攝）

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市政府今下午5時30分在市府廣場舉辦「桃園英雄見面會」，中華隊國手28人，其中有11人來自桃園，包括桃園市平鎮高中、開南大學與樂天桃猿等在地球員，出席者包括總教練曾豪駒、教練劉品辰與洪全億，球員則有林立、黃子鵬、莊昕諺、陳晨威、戴培峰等人，另還有樂天女孩嘎琳、孟潔等人。

▲桃園英雄見面會上千球迷到場。（圖／記者沈繼昌攝）

市長張善政稍早則在臉書PO文，世界12強棒球賽桃園英雄見面會，今天下午將在府前廣場登場，感謝球員、球團對球迷的愛護，除見面會之外，會後也將安排英雄擊拳會，因時間有限，限量開放600名球迷朋友與英雄們擊拳，近距離與選手們互動。其中「金牌戰封鎖日本隊的玉米林昱珉也要來了」，給球迷意外驚喜。

今天一早就有球迷慕名趕來排隊，其中排第一位的是孟姓女球迷，她開心地說，今天早上8點就從台中趕來排隊，幸運排到第一位，能見到心儀球員與啦啦隊感到很開心；另一位嚴姓女球迷也說，今天特別請假從台北過來，希望能見到球員戴培峰，前幾天沒辦法到日本東京應援，今天特別趕來向教練、球員說聲「謝謝，幫台灣拿到金牌」。