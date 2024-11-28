2024山谷燈光節點燈　最高耶誕樹將延長至元宵

記者 李陳信得／台中報導

邁入第四屆的「2024山谷燈光節」，今(28)日晚間在在海拔近2,000公尺高的梨山賓館前閃亮登場！每年入冬，豎立在梨山賓館的兩顆聖誕雪松，已成為全台聖誕節必訪之處！主辦單位交通部觀光署參山國家風景區管理處，每年都精心策劃，呈現梨山及谷關獨有的光景美色，其人梨山賓館前的雪松主燈也將首次延長點燈至2月19日，陪伴大家渡元宵！

▲▼2024山谷燈光節今晚正式點燈，分別在梨山谷關展出最高的聖誕樹及合掌屋雪樹。（圖／記者李陳信得攝）

今年「山谷燈光節」以「聖誕」為主題，梨山的雪松耶誕樹主燈及谷關造型雪屋風情，以燈光來雕飾谷關、梨山之美；燈期將從11月28日起至明年的1月12日，橫跨了二個重大節日，包括聖誕節及新年元旦；而位於梨山賓館前的兩棵雪松主燈，將特別延長到2月19日，陪伴大家一起共渡元宵節！

參山處曹忠禉處長表示，今年「2024山谷燈光節」，除了梨山賓館前兩棵高達28公尺大雪松聖誕樹外，梨山賓館前還有「月亮星斗」與「蒲公英」兩座燈飾，梨山遊客中心周邊的「魔法雪花」也以冰柱燈與造型燈飾串連，透過懸吊方式將絢麗的光點綴其中。梨山景觀台部份，則邀請梨山在地原住民林春節老師設計，以蝴蝶為主題製作「美麗的守護」燈座，以一隻大型蝴蝶展翅，讓遊客可以展在蝴蝶翅膀間合影，表達梨山環境重建與保育維護的重要性。

谷關部分在谷關公園復刻日本白川鄉合掌村的夢幻冬日，展現仿白雪皚皚的雪國景色，如同一座「白雪聖誕村」；民眾到谷關公園可看到各種不同高度雪屋、麋鹿、雪人及聖誕樹造型燈飾及燈光秀展演；谷關遊客中心外還有「山間星語」、「森林步道」主題燈飾可吸引民眾的目光與合照。12月周末的谷關還有移動燈飾「喔熊、南瓜馬車」的出動！交通部觀光署參山處誠摯歡迎各位來谷關溫泉泡湯，於年末之際藉由暖湯消除一整年的辛勞，再到梨山賞楓採果，快樂逍遙！