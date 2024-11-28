想帶水通過機場安檢？旅行達人教1招　獲美TSA認可沒問題

▲旅行達人分享帶水通過機場安檢的方法。（示意圖／Pixabay）

圖文／CTWANT

出國旅遊在機場出境、入境時有許多規定，其中對隨身攜帶液體有嚴格限制，有時候旅客安檢前都得把手上的水或飲料喝光，相當不方便。最近有一名美國旅行達人教1個妙招，把水凍成冰塊就能通過安檢還可以隨時補充水分；這項技巧在網上引發討論，還獲得美國運輸安全管理局（TSA）認可。

根據外媒《CNN》報導，美國旅行達人迪斯卡拉（John E. DiScala）在社群提到民眾安檢時會遇到的困擾，其中有不少人因為安檢的攜帶液體限制，往往要把水或飲料迅速喝光；對此迪斯卡拉教旅客1個妙招，只要把液體完全凍結，就能順利通過安檢。

即便安檢過程中，液體融化或有流動液體，也符合美國機場「3-1-1液體規則」，限制每位旅客攜帶少於100毫升的液體、凝膠或噴霧；如果冰塊開始融化，旅客只要在安檢前喝掉液體。

不過迪斯卡拉的方法也受到不少人質疑，因為機場內有免費飲水機，為何還要把水凍結通過安檢；對此迪斯卡拉指出，這個方法在某些緊急情況就非常實用，舉例在極端高溫的天氣，結冰水能幫旅客保持水分，剛好又在飛機延誤或在停機坪等待的狀況。

迪斯卡拉的方法過去也獲得美國運輸安全管理局分享到Threads，認可旅客能帶結冰水通過。但並非每個國家都適用這個方法，加拿大航空運輸安全管理局的規定，就是凝膠或冰塊需符合100毫升以下的液體限制，超過就不得通過安檢。至於台灣交通部民用航空局規定中，冷凍液體還未被明確限制，但安檢時融化一樣可能被視為液體；台灣機場安檢規定，隨身攜帶液體不能超過100毫升，且需要裝在透明塑膠袋內接受檢查。

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