被黃巾之亂燒到「昇恆昌沒事」！一票曝有贊助　蔡其昌也謝過

▲黃巾之亂燒到昇恆昌。（圖／翻攝ETtoday新聞雲直播）

記者鄺郁庭／綜合報導

中華隊在世界12強棒球賽奪冠，引發全民沸騰，代表隊日前光榮返台，不料在機場卻碰上接機騷亂，罪魁禍首采盟免稅店遭重罰百萬。就有網友納悶，昇恆昌免稅店也在接機行列，為何卻沒事？話題引發討論。不過，就有人指出，其實昇恆昌算是贊助商沒錯。

有網友在PTT的Baseball板上發起討論，「騷擾球員采盟關臉書，昇恆昌沒事？」貼出多張新聞報導截圖指出，其實昇恆昌員工也是藉地利之便消費球員，其中還可以看到陳傑憲被硬擠到臉色難看。該網友也指出，正當采盟穿黃衣卡C位時，昇恆昌也在現場舉牌。

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回看ETtoday新聞雲直播畫面，也確實可以看到昇恆昌就在現場。有網友透露，昇恆昌已經發通知給內部，下令不准評論采盟事件、禁止員工在公開平台PO文，避免有心人士炒作。而通知內也強調，當晚活動是被准許、事先有經過溝通協調。

不過，貼文下方就有網友指出，「台灣飛日本前，貴賓室是昇恆昌贊助的」、「出發前，昇恆昌有贊助貴賓室啦！另外查了一下，昇恆昌有贊助基層棒球」、「人家昇有贊助貴賓室，跟只在後面舉牌」、「昇恆昌有贊助賽事。」另外，中華職棒會長蔡其昌曾在記者會致詞時提到昇恆昌提供貴賓室服務，中華職棒也曾在官方臉書發文感謝。