麥味登也賣「鬆餅堡」！上架1天就缺貨　網狂讚：不輸麥當勞

▲麥味登開賣鬆餅漢堡不到1天就有部分門市售完。（圖／翻攝麥味登西螺文昌店Threads）

記者蕭筠／台北報導

台灣麥當勞13日開賣日本神級早餐McGriddles「厚鬆餅堡系列」，短短3天就有部分門市售罄。連鎖早餐店「麥味登」26日跟風推出「全新鬆餅堡系列」，原預計販售至12月31日，僅賣不到1天就有門市暫時缺貨緊急下架APP，掀起一票網友崩潰直呼「還沒吃到！」不少嚐鮮過的人則狂讚「超好吃」、「這次是麥味登贏了」。

▲麥味登跟風開賣鬆餅漢堡有3口味選擇。（圖／翻攝麥味登臉書粉專）

麥味登26日宣布開賣全新「鬆餅漢堡系列」，一共推出3種口味選擇，包括薯餅起司蛋鬆餅堡、超厚雞肉起司蛋鬆餅堡及超厚牛肉起司蛋鬆餅堡，不過僅開賣1天官方就發出缺貨公告表示：「部分門市暫時缺貨，故APP將暫時下架鬆餅系列商品。」正在全力補貨中。

不少吃到的網友則大方在Threads分享口感「這次是麥味登贏了」、「麥味登的鬆餅牛肉堡超好吃，希望變成常態商品」、「麥味登鬆餅堡3個口味都幫大家試過了，雞肉的最好吃、牛肉的很普、薯餅的很乾」、「麥味登鬆餅堡完全不輸麥當勞欸」、「我只能說麥味登的鬆餅堡應該可以連吃1個禮拜」。

但也有人說「我覺得麥味登鬆餅堡就很一般，也沒這麼甜，也比較乾一些」、「說麥味登好吃的都在騙人」、「如果不是組合肉就好了」，討論超熱烈。