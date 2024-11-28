　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

繼光香香雞「炸雞買1送1」限定8天搶！全門市都有

▲▼繼光香香雞。（圖／業者提供）

▲繼光香香雞周年慶推買1送1優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶51周年！台灣連鎖炸雞「繼光香香雞」特意祭出限定8天「炸雞買1送1」優惠，全台門市都有，即日起正式開跑。另，三商炸雞至12月18日前也有「炸雞桶買1送1」，炸雞控一次收。

繼光香香雞51周年慶優惠來了，即日起至12月8日限時2周的周四、周五、周六、周日推「炸雞買1送1」，只要於全門市購買大份香香炸雞，即可獲得中份香香炸雞兌換券1張，限在2024年12月9日起至2025年1月5日兌換完畢。

憑「51週年慶兌換券」還可享雙重優惠，包括加價109元升級2號套餐，可將中份香香炸雞升級為含有大份香香炸雞、蒜脆杏鮑菇的「2號套餐」，以及中份香香炸雞升級為大份香香炸雞並點購12月新品「掌中寶」及新品「卡滋脆餅」可享加購優惠價。

▲▼三商炸雞。（圖／業者提供）

▲三商炸雞限時買1送1。

另，為歡慶中華隊奪冠，全台13家三商炸雞至12月18日前則祭出「炸雞桶買1送1」優惠，只要買6塊炸雞桶就送香酥雞柳桶，特價399元，較原價打出57折優惠，且炸雞提供脆皮、義式2口味任選。

三商炸雞的炸雞是以秘製醃料醃製入味，再裹上特製裹粉現點現炸，肉質鮮嫩，口感酥脆；香酥雞柳則嚴選雞柳條製成無骨炸雞，裹上義式炸粉後現炸至金黃酥脆，肉質滑嫩多汁。

【你可能也想看】

►麥當勞APP「第2波周年慶優惠」出爐！大薯、焦糖冰奶茶買1送1
►賀中華隊打進4強！肯德基2大限時優惠來了　咔啦雞腿堡只要10元
►狂賀中華隊奪冠！三商炸雞「炸雞桶買1送1」限時開跑

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
快訊／低溫特報擴大7縣市！　平地急凍跌破10度
采盟獲2單位同意「只能定點合照」　董事長卻帶隊亂竄佔C位
「傑憲轉動巨大齒輪」　古林睿煬表態：想打國際賽
快訊／黃紹庭坦承犯行遭起訴！　1455萬全繳回
黃鴻升今41歲冥誕！《玩很大》公開「未曝光照片」
巡山員深夜換攝影機電池　突頭部中彈倒地亡
快訊／沈慶京站起來了！　北檢今提審「備輪椅」未使用

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

麥味登也賣「鬆餅堡」！上架1天就缺貨　網狂讚：不輸麥當勞

好市多黑五今日優惠懶人包！空氣清淨機折4500元、 A4和牛省600

繼光香香雞「炸雞買1送1」限定8天搶！全門市都有

冬天必吃神級美味大公開！統一麵包征服「麵包控」和Fred的味蕾

黑五狂降！Costco好市多限定必搶再+1　口碑爆棚「牙齒清潔神物」價格殺瘋了

日本A4和牛省600元！好市多黑五明天優惠曝光　空氣清淨機折4500

好市多黑五還沒買的注意～必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜

黑五開打就爆搶！德國雙人砧板3件799引發搬貨潮　網大呼「還不買爆？」

全家發熱衣「買1送1」！熱食、暖暖包特價　限時搶咖啡優惠券

必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」半價開吃　再推全新美式炭烤小肋排

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

館長自爆做過球版簽賭 王浩宇：已檢舉｜20241127ET午間新聞

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

麥味登也賣「鬆餅堡」！上架1天就缺貨　網狂讚：不輸麥當勞

好市多黑五今日優惠懶人包！空氣清淨機折4500元、 A4和牛省600

繼光香香雞「炸雞買1送1」限定8天搶！全門市都有

冬天必吃神級美味大公開！統一麵包征服「麵包控」和Fred的味蕾

黑五狂降！Costco好市多限定必搶再+1　口碑爆棚「牙齒清潔神物」價格殺瘋了

日本A4和牛省600元！好市多黑五明天優惠曝光　空氣清淨機折4500

好市多黑五還沒買的注意～必買商品看這篇！超多限定特價比雙11還便宜

黑五開打就爆搶！德國雙人砧板3件799引發搬貨潮　網大呼「還不買爆？」

全家發熱衣「買1送1」！熱食、暖暖包特價　限時搶咖啡優惠券

必勝客「嫩牛大蝦起司比薩」半價開吃　再推全新美式炭烤小肋排

麥味登也賣「鬆餅堡」！上架1天就缺貨　網狂讚：不輸麥當勞

新任勞動部長「六日都要開會」　時程表曝光！全單位被下封口令

網路男友喊「老婆」她暈船　女貸款30萬投資...警及時阻詐

轉任律師當上櫃藥廠獨董涉內線交易　前法官賺286萬判囚3年10月

羈押待遇跟別人不一樣！　黃暐瀚拿柯文哲對比：誰在保護陳啓昱？

園長之子毛畯珅性侵6童遭重判28年　二審坦承「摸了所有女童」

45歲鼓手河村俊秀驟逝！倒臥家中被發現送醫不治…6年前來台演出

團膳業者扛不住菜價飆漲　家長怨：學校午餐連兩天給豆芽菜

快訊／低溫特報擴大7縣市！今晚到明晨「苗栗以北急凍跌破10度」

昨晚花蓮規模5.2地震「屬0403餘震」　氣象署：可延續2至3年

Google地圖毛孩亂入追街景車　網笑：讓你體驗被狗追的感覺

消費熱門新聞

好市多黑五還沒買的注意

統一麵包獨家吃法＋大師級配方

黑五開打就爆搶！德國雙人砧板3件799引發搬貨潮

「好市多黑五」今日優惠看這裡！

全聯開出200萬特獎！幸運門市曝光

全家發熱衣、咖啡限5天「買1送1」

黑五狂降！口碑爆棚「牙齒清潔神物」價格殺瘋了

賀中華隊奪冠！三商炸雞買1送1限時吃

好市多黑五「第2波優惠」懶人包

全家開出9組發票大獎！幸運門市曝光

好市多「黑五第3波優惠」看這裡

7-11開出5張千萬發票！幸運門市曝光

好市多「黑五第3波優惠」搶先看

水晶生肖蛇年金高為您預約2025好運

更多熱門

相關新聞

胡同ｘ一牛楽進駐高雄承億24樓

胡同ｘ一牛楽進駐高雄承億24樓

高雄燒肉控又多了一家新選擇！胡同燒肉攜手一牛楽，以雙品牌方式進駐高雄承億酒店24樓，餐廳緊臨無邊際泳池，可欣賞美麗夕陽與夜景，12月2日開幕。12月20日前還有高雄人限定禮，出示證件就送牛助條或雞腿肉。

壽司郎推「老奶奶檸檬蛋糕」！首度聯名法朋　全台分店都吃得到

壽司郎推「老奶奶檸檬蛋糕」！首度聯名法朋　全台分店都吃得到

Mister Donut耶誕節限定甜甜圈開賣

Mister Donut耶誕節限定甜甜圈開賣

必勝客年末限定2大新品開吃！

必勝客年末限定2大新品開吃！

王品5大鍋物發500元吃鍋金

王品5大鍋物發500元吃鍋金

關鍵字：

美食情報美食雲繼光香香雞三商炸雞買1送1

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

本土劇男神認愛一年多分手了！

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

無印良品爆活春宮？年輕男女懶人沙發上疑口愛

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

黃巾之亂燒到昇恆昌　現場舉牌畫面曝

林昱珉爆返台「先入伍服役」

覬覦大嫂美色！色男夜闖房間伸狼爪

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

第一眼看到人頭還是大手？

約到雷砲！21歲男「賭一把」不吃事後藥染愛滋

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面