繼光香香雞「炸雞買1送1」限定8天搶！全門市都有

▲繼光香香雞周年慶推買1送1優惠。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

歡慶51周年！台灣連鎖炸雞「繼光香香雞」特意祭出限定8天「炸雞買1送1」優惠，全台門市都有，即日起正式開跑。另，三商炸雞至12月18日前也有「炸雞桶買1送1」，炸雞控一次收。

繼光香香雞51周年慶優惠來了，即日起至12月8日限時2周的周四、周五、周六、周日推「炸雞買1送1」，只要於全門市購買大份香香炸雞，即可獲得中份香香炸雞兌換券1張，限在2024年12月9日起至2025年1月5日兌換完畢。

憑「51週年慶兌換券」還可享雙重優惠，包括加價109元升級2號套餐，可將中份香香炸雞升級為含有大份香香炸雞、蒜脆杏鮑菇的「2號套餐」，以及中份香香炸雞升級為大份香香炸雞並點購12月新品「掌中寶」及新品「卡滋脆餅」可享加購優惠價。

▲三商炸雞限時買1送1。

另，為歡慶中華隊奪冠，全台13家三商炸雞至12月18日前則祭出「炸雞桶買1送1」優惠，只要買6塊炸雞桶就送香酥雞柳桶，特價399元，較原價打出57折優惠，且炸雞提供脆皮、義式2口味任選。

三商炸雞的炸雞是以秘製醃料醃製入味，再裹上特製裹粉現點現炸，肉質鮮嫩，口感酥脆；香酥雞柳則嚴選雞柳條製成無骨炸雞，裹上義式炸粉後現炸至金黃酥脆，肉質滑嫩多汁。