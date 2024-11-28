羈押待遇跟別人不一樣！　黃暐瀚拿柯文哲對比：誰在保護陳啓昱？

▲陳啓昱。（圖／翻攝刑事局網頁）

記者郭運興／台北報導

前台鹽董座陳啓昱涉光電弊案潛逃25天，25日主動投案，晚間裁定羈押禁見。對此，媒體人黃暐瀚27日表示，舉例柯文哲，當初柯羈押時很多人拍攝上銬上囚車，現在陳啓昱的照片在哪裡？台南檢方怎麼沒讓記者拍攝？他認為，讓陳啓昱跑到高雄六龜、跑到桃園吃夜市，羈押更沒有任何照片，大家當然會打上大問號，為什麼待遇都跟別人不一樣？誰在保護陳啓昱？

黃暐瀚於節目《57爆新聞》表示，陳啓昱被羈押不是新聞，但所有媒體配圖至今仍是陳啓昱上月24日無保請回的照片跟影片，之後再也沒有任何人拍到陳啓昱。

黃暐瀚質疑，陳啓昱25日到台南地檢投案，裁定羈押，自己舉例柯文哲，當初柯羈押時很多人拍攝上銬上囚車，現在陳啓昱的照片在哪裡？主動投案時沒人知道，沒拍到照片能理解，但最後要羈押，台南檢方怎麼沒讓記者拍攝陳啓昱上銬上囚車？

黃暐瀚認為，從這些動作都可以看出很奇怪，讓陳啓昱跑到高雄六龜、跑到桃園吃夜市，最後自己投案，羈押更沒有任何照片，大家當然會打上大問號。

最後，黃暐瀚直言，不是只要到案了就沒事，陳啓昱的待遇為什麼跟別人都不一樣？為什麼沒有任何媒體可以拍照？目前的照片都還是上月無保請回那張，從那天到現在，全中華民國沒有一家媒體、一家攝影機，誰在保護陳啓昱？

★★未經判決確定，應視為無罪★★

▼柯文哲遭羈押禁見。（圖／記者林敬旻攝）

