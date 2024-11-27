錢帥君心碎！法官1hr裁定郭哲敏延押2個月　1億保釋金退還時間曝

▲郭哲敏裁定還押。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、劉人豪／台北報導

被稱為「洗錢大亨」的北市88會館負責人郭哲敏與共犯張旭昇，因涉犯賭博、洗錢等罪嫌由新北地院審理中，2人交保金額也逐步提高到各1億元與1千萬元。日前高院發回更裁，新北地院今（27）日下午2時30分重開羈押庭約1小時，合議庭認為郭、張2原羈押原因及必要性仍然存在，羈押期間均自11月29日起延長2月，並禁止接見、通信，至於1億的保釋金，要等判決確認才有可能返還。

▲郭哲敏同案被告張旭昇。（圖／記者陳以昇攝）

郭哲敏與張旭昇，於去年11月起訴後繼續羈押禁見，2024年4月23日裁定郭哲敏交保5000萬元，張旭昇交保30萬元，5月7日新北院重裁收押禁見。當時錢帥君發文表達對案件進展的疑慮，並表示：「從偵查到現在，還未判決，但已羈押禁見超過一年。小孩每天問爸爸何時回家，臉上滿是失望和傷心。」她質疑法院以「串證疑慮」為由持續羈押，並指出郭哲敏當初是自願從泰國返台，若要串證早就能在國外進行，質疑法院此舉不合理。

▲錢帥君發文。（圖／翻攝自Instagram／claireccc___0715）

合議庭11月8日第2度准許交保，金額為郭哲敏5000萬元、張旭昇500萬元。而新北檢再度抗告成功，新北院於本月18日裁定提高郭哲敏交保金至1億元、張旭昇改交保1千萬元，均限制出境、出海，而法院諭知結果的73分鐘後，錢帥君火速帶著5千萬現金現身辦保。

▲郭哲敏改1億交保，錢帥君73分鐘後扛5千萬現金現身辦保。（圖／記者陳以昇攝，下同）

而新北地檢署25日再度對郭哲敏的交保裁定提出抗告，理由是郭哲敏先前在交保期間電子腳鐐示警近千次，他曾逃海外、在各國有銀行帳戶，財力雄厚，交保後無法防止郭哲敏及張旭昇逃亡，因此提出抗告。

而高院認為郭、張2人先前均有逃亡事實，在國外都有相當資力與生活條件，「再次逃亡可能性甚高」，新北院合議庭准許交保附加條件能否防逃，並非無疑，也沒說明如何防止郭、張2人串證，第3度發回更裁。

新北院今下午2點30分重新開庭調查是否續行羈押禁見，約1個小時就做出裁定，經合議庭訊問後，認為郭、張2原羈押原因及必要性仍然存在，羈押期間均自11月29日起延長2月，並禁止接見、通信，2人回復原羈押狀態，還押。至於1億的保釋金，要等判決確認才有可能返還。