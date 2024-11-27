傳賴清德想「500紙鈔」印台灣隊　黃暐瀚支持：用了24年為何不能換

▲總統賴清德感謝台灣英雄。（圖／翻攝直播）

記者郭運興／台北報導

世界12強棒球賽，台灣隊勇奪冠軍，外傳總統賴清德有意將500元紙鈔的少棒圖樣，改印此次冠軍隊，引起熱議。行政院長卓榮泰今（27日）則表示「很快可以跟大家報告政府決定是如何，以及下一步動作」。對此，媒體人黃暐瀚認為，換鈔與印棒球是兩回事，如果該換鈔，那自己支持換鈔，不只換五百，而是全換；他也支持把台灣隊印在上面。他強調，目前鈔票已經用了24年，為什麼不能，或說不需要換鈔呢？

黃暐瀚表示，很多人根本不知道，現在使用的五百元上，印的是一群台東南王國小的棒球隊員。

黃暐瀚指出，會把這群小朋友印上鈔票，是因為1998、1999連續兩年，南王國小棒球隊遠征美國，拿到小馬聯盟世界冠軍，於是1999年規劃，2000年7月發行新版（第五套）的新台幣，就此上市。也就是說，目前使用的新台幣紙鈔，已經用了24年了。

黃暐瀚再指，今年7月，日本更換新鈔。理由是增加防偽機制、加厚油墨（增加視障者的使用觸感），並且同時允許舊版鈔票通行，不需編列大量回收預算成本，只需未來逐年由銀行內部回收即可。日本鈔票用了20年，就更換新鈔，台灣已經用了24年，為什麼不能，或說不需要換鈔呢？

黃暐瀚認為，所以，要不要換鈔與要不要印棒球，是兩回事。如果該換鈔了，也計劃換鈔，那自己支持換鈔，不只換五百，而是全換；如果真要換鈔，那他也支持把這次打到「全球冠軍」的台灣隊，印在新版的鈔票上，代表台灣對棒球的重視與支持。

黃暐瀚說，其他像台灣的半導體、高鐵、大巨蛋球場、101大樓、民主直選、奧運精彩表現等有紀念價值的意象，也都可討論是否印上鈔票。

最後，黃暐瀚強調，有人說，那如果未來台灣棒球打出更好的成績怎麼辦？一點都不用擔心怎麼辦，成就不凡，就值得紀念。阿姆斯壯之後，有多少太空人也上了月球？但值得紀念的，就是第一位，這道理不用多說，相信大家都明白。

▼資深媒體人黃暐瀚。（圖／記者李毓康攝）