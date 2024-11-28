　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

政府發錢了！南美小國宣布「每人領2.4萬」　石油財富全民共享

▲▼蘇利南總統桑多奇（Chan Santokhi）。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 蘇利南總統桑多奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南美洲最小國蘇利南（Suriname）因近期發現的石油與天然氣資源，未來10至20年內有望進帳上百億美元財富，政府宣布一項「全民分紅」計畫，將收益直接分配給全體國民，強調「沒有人會被遺忘」。

《法新社》報導，蘇利南總統桑多奇（Chan Santokhi）在25日獨立49周年紀念日發表談話，宣布將與全國人民共享自然資源開發收益，「每名公民的儲蓄帳戶將進帳750美元（約新台幣2.4萬），且享有7%年利率」，「每個人都會受惠，沒有人會被遺忘，你們都是石油財富的共同所有者」。

蘇利南與鄰國圭亞那憑藉豐富的海上原油儲量，預估未來幾年內將獲得數十億美元收益。圭亞那本月稍早也宣布，將向居住國內的所有成年公民發放約370英鎊（約新台幣1.5萬）獎金。

根據世界銀行數據，蘇利南60萬人口至今仍有近1/5活在貧困中，GDP約34億美元。法國石油集團TOTAL上月宣布一項105億美元項目，將開發蘇利南海岸附近一座油田，每日產量可達22萬桶，預計2028年開始生產。專家預言，該國將在未來10至20年內賺進約百億美元。

桑多奇此前曾向《法新社》表示，蘇利南對所謂的「石油詛咒」（即「荷蘭病」）十分警惕，指的是委內瑞拉、安哥拉及阿爾及利亞等資源豐富的國家未能將石油財富轉化為經濟成功，而挪威透過建立主權財富基金成為例外，因此蘇利南面對石油收入湧入，也建立類似基金以實現長期經濟穩定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》
ET快訊
15歲少女遭同事毆打「狂搧巴掌」　全身傷衝超商求救
賈永婕落淚後露面發聲　透露現正爭取中華隊冠軍球
好冷！今晚到明晨不到10度　低溫持續到周六
雙子市場熱門！台鋼鎖定詹子賢　朱育賢也有球隊出手
Cheap發文「開酸棒協、前中職會長」　全場讚爆
黃曉明悄悄「刪了認愛官宣文」！　網驚：分了？

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

無品陸客入住3天！大阪人氣民宿慘變「垃圾屋」...噁爆畫面曝

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

想帶水通過機場安檢？旅行達人教1招　獲美TSA認可沒問題

北韓2大兵上俄羅斯前線想色色　「找15歲妹子裸聊」遭俄警通緝

日本沖繩擬向旅客開徵住宿稅　每人每晚最多430元

政府發錢了！南美小國宣布「每人領2.4萬」　石油財富全民共享

慎入！墨西哥男跌入湖中被鱷魚群「廝殺狠咬」慘死

遭判死刑！越南女首富張美蘭還錢求減刑　驚人天價曝光

同居男友是屠夫！ 　24歲女遭性侵殺害「剁成50塊」棄屍森林餵狗

烏克蘭全境空襲警報　俄鎖定能源設施發動大規模攻擊

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

郭俊麟迪士尼單膝下跪！　「求婚陳冠宇」：他說好

#陳傑憲 以前唱 #辣台妹 畫面被挖出！現場超炸

要叫台灣隊還中華隊？蔡其昌：別內耗都是同一隊

周湯豪突被3歲弟叫爸爸　表情慌爆：蛤？台下笑瘋

#郭俊麟 證實最後1次打中華隊！父驕傲兒表現打120分

無品陸客入住3天！大阪人氣民宿慘變「垃圾屋」...噁爆畫面曝

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

想帶水通過機場安檢？旅行達人教1招　獲美TSA認可沒問題

北韓2大兵上俄羅斯前線想色色　「找15歲妹子裸聊」遭俄警通緝

日本沖繩擬向旅客開徵住宿稅　每人每晚最多430元

政府發錢了！南美小國宣布「每人領2.4萬」　石油財富全民共享

慎入！墨西哥男跌入湖中被鱷魚群「廝殺狠咬」慘死

遭判死刑！越南女首富張美蘭還錢求減刑　驚人天價曝光

同居男友是屠夫！ 　24歲女遭性侵殺害「剁成50塊」棄屍森林餵狗

烏克蘭全境空襲警報　俄鎖定能源設施發動大規模攻擊

謝金晶宣布雙喜臨門：一次即獲雙胞胎　男方身份曝光「是選秀歌手」

新光三越週慶壓軸站前店登場　冬被「現省萬元」開門就秒殺

無品陸客入住3天！大阪人氣民宿慘變「垃圾屋」...噁爆畫面曝

太慘！女歌手演唱會只賣出98張票　被迫取消

趙小僑合體劉亮佐站台！　曝典典寶寶最愛「軟軟的水淋在身上」

熊熊把員工當妹妹寵「資金被A錢」！　家人還情勒：要逼到什麼程度

想帶水通過機場安檢？旅行達人教1招　獲美TSA認可沒問題

送7萬台幣「純金999金番薯」　海神夯番薯株式會社主題周登場

巧克力「重金屬鎘」納管延至後年上路　違反可罰300萬

確保消防人員活著出來！　南消購置緊急救援包配發台南53分隊

今天下單現省1101元！一次帶回2瓶+4包 只要699

國際熱門新聞

日本平價服飾品牌聯名款爆瑕疵　下架道歉

女童遭母「藏在抽屜」囚養3年沒人知

首爾百年最強大雪！2死、200航班影響

日球迷12強對比兩岸行為：不可能是同一國

男男活春宮？外送員激情「埋頭吞吐」警察

韓首爾連2天最強暴雪！上百航班停飛3人慘死

詐大谷5.5億「水原又出奧步」！要求延後量刑宣判

川普喊加關稅！　美前10大進口國6個在亞洲「包括台灣」

絨毛娃娃別丟洗衣機！　日本花王曝5步驟正確清洗法

川普2.0關稅戰「亞洲最慘」　台灣也上榜

日本免稅制度改「先付後退」　最快2026年度上路

14小時航程　印度男機上「性侵犯4女7次」

果粉注意　Apple ID恐遭駭客入侵

女囚「肉體零接觸」產子　神祕手法曝光

更多熱門

相關新聞

3.5萬戶快達標！　住都中心：包租代管增辦1.7萬戶

3.5萬戶快達標！　住都中心：包租代管增辦1.7萬戶

住都中心今天說，「社會住宅包租代管公會版第4期」原定3萬5000戶目標將完成，預計10月擴大辦理，增加1萬7000戶，採購標案已上網公告招標，並將於8月22日截標，廣邀業者參與投標。

《毒梟聖徒》邪教真實存在！牧師逼信徒互毆

《毒梟聖徒》邪教真實存在！牧師逼信徒互毆

《毒梟聖徒》真實人物「毒王」死亡

《毒梟聖徒》真實人物「毒王」死亡

《毒梟聖徒》醜化形象！蘇利南外長怒控南韓

《毒梟聖徒》醜化形象！蘇利南外長怒控南韓

國際足球賽「史上最老球員」子女至少50人

國際足球賽「史上最老球員」子女至少50人

關鍵字：

蘇利南全民分紅石油開發天然氣開發政府計畫

讀者迴響

熱門新聞

中華隊婉拒日方慶祝！1000瓶香檳去向曝光

巡山員換攝影機電池突傳槍響　頭部中彈亡

知名漢堡餐車爆「肉品發黑、擺地上」加購薯條卻給餅乾

行李箱「貼上紅色貼紙」過海關GG了

采盟蹭中華隊爆黃巾之亂　特勤認了「2單位同意」真相大逆轉

國高中生新潮流！小北百貨「1物」被瘋搶...家長傻眼

500元改圖樣？　當年少棒小將喊值得

本土劇男神認愛一年多分手了！

辰己涼介金光閃閃震撼金手套頒獎典禮

U12台灣1:0退日本晉級冠軍戰！

刺了6小時！　林昱珉新刺青曝光

若沒跑壘受傷　林智群：老王應該可賺到1億

吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！林昱珉急解圍

陳子豪複數球隊鎖定！拚逾5年大合約

快訊／世界棒球最新排名出爐！　台灣位居第二

更多

最夯影音

更多

路易莎佈局全球 展店北士科

賈永婕遭爆「做公益只為送女兒上名校」　淚崩澄清：有錢願意分享不行哦？

哥哥0距離貼臉爆哭　妹眉頭擠成川字超無奈

吉力吉撈曝「盜2壘」原因　球迷笑噴：不會收帳單嗎？

超狂Coser背10公斤道具　還原《咒術迴戰》乙骨優太

熱門快報

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

限時抽星宇機票 爽飛日本9大城

即日起至11/30，下載新聞雲APP抽星宇航空日本不限航點機票，超香福利，錯過會哭！

青春炸裂！投票抽百項好禮

青春炸裂！投票抽百項好禮

高校街舞嘉年華人氣霸主由你決定！天天投票，抽Switch Lite等百項好禮。

泡麵星級料理 挑戰營養師

泡麵星級料理 挑戰營養師

「文里補習班」開課啦！重現節目中米其林三星主廚安成宰示範的「大蒜泡麵」

一日代銷挑戰！細節滿滿

一日代銷挑戰！細節滿滿

代銷真的這麼辛苦嗎？從鋪床到備資料，全程高跟鞋還不能脫！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面