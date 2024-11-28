政府發錢了！南美小國宣布「每人領2.4萬」　石油財富全民共享

▲ 蘇利南總統桑多奇。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南美洲最小國蘇利南（Suriname）因近期發現的石油與天然氣資源，未來10至20年內有望進帳上百億美元財富，政府宣布一項「全民分紅」計畫，將收益直接分配給全體國民，強調「沒有人會被遺忘」。

《法新社》報導，蘇利南總統桑多奇（Chan Santokhi）在25日獨立49周年紀念日發表談話，宣布將與全國人民共享自然資源開發收益，「每名公民的儲蓄帳戶將進帳750美元（約新台幣2.4萬），且享有7%年利率」，「每個人都會受惠，沒有人會被遺忘，你們都是石油財富的共同所有者」。

蘇利南與鄰國圭亞那憑藉豐富的海上原油儲量，預估未來幾年內將獲得數十億美元收益。圭亞那本月稍早也宣布，將向居住國內的所有成年公民發放約370英鎊（約新台幣1.5萬）獎金。

根據世界銀行數據，蘇利南60萬人口至今仍有近1/5活在貧困中，GDP約34億美元。法國石油集團TOTAL上月宣布一項105億美元項目，將開發蘇利南海岸附近一座油田，每日產量可達22萬桶，預計2028年開始生產。專家預言，該國將在未來10至20年內賺進約百億美元。

桑多奇此前曾向《法新社》表示，蘇利南對所謂的「石油詛咒」（即「荷蘭病」）十分警惕，指的是委內瑞拉、安哥拉及阿爾及利亞等資源豐富的國家未能將石油財富轉化為經濟成功，而挪威透過建立主權財富基金成為例外，因此蘇利南面對石油收入湧入，也建立類似基金以實現長期經濟穩定。