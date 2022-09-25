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《毒梟聖徒》邪教真實存在！她率400人遠走斐濟　逼信徒賞父母巴掌

▲▼《毒梟聖徒》陣容猛爆！張震槍指河正宇　同台黃晸珉、柳演錫。（圖／翻攝自Netflix）

▲《毒梟聖徒》對於全耀煥的人物設定，在宗教方面可能參考自牧師申玉珠。（圖／翻攝自Netflix）

記者羅翊宬／綜合報導

影音串流平台Netflix推出的韓劇《毒梟聖徒》，講述南韓商人姜仁久（河宇正飾）前往南美國家蘇利南發展時，陷入國家情報院所設下的圈套，被迫在當地積極合作逮捕來自南韓的大毒梟全耀煥（黃晸珉飾）。劇中，全耀煥透過擔任牧師合理化詐騙、走私販運毒品等犯罪行為；不過，其角色設定卻讓人聯想到真實存在的牧師申玉珠。

在《毒梟聖徒》角色設定中，全耀煥早年參與一場仁川的販毒行動，在組織被警方一網打盡時帶著安非他命成功逃脫，能言善道的他在面臨軍政府施壓後最終體認到，唯有透過宗教蠱惑人心才能騙取最大利益，於是他從營造商轉行當牧師，最終在蘇利南建立起規模龐大的韓人教會，透過女信徒拓展毒品在歐洲的銷售通路，他時常向信徒宣稱，蘇利南才是上天堂前的最終淨土。

▲▼被歸類為異端的「恩惠路教會」牧師申玉珠。（圖／翻攝自韓網）

▲被歸類為異端的「恩惠路教會」牧師申玉珠。（圖／翻攝自韓網）

劇中對於邪教的設定，其實靈感發想可能源自真實存在現實生活中的「恩惠路教會」牧師申玉珠（신옥주，音譯）。申玉珠曾向信徒聲稱，得為耶穌降臨做準備，希望協助上帝打造淨土，以防備未來會發生的大饑荒，因此於2014年起帶著400多名信徒前往南太平洋島國斐濟，在當地建立起「宗教王國」。

恩惠路教會的企業部門在斐濟首都蘇瓦建立起龐大商業帝國，不僅利用信徒充當免費勞力發展農業、建築業，還和斐濟政府簽下數個建設契約，甚至還獲頒傑出企業獎。

恩惠路教會於2002年創立，2014年該教會被主流派認為是異端後，申玉珠決定帶領信徒遷移至斐濟，然而這些信徒到達斐濟後卻被迫從事種植稻作，信徒們的護照也被申玉珠搶走。

▲▼牧師申玉珠親自示範「打穀場」毆打信徒。（圖／翻攝自韓網）

▲牧師申玉珠親自示範「打穀場」毆打信徒。（圖／翻攝自韓網）

2018年8月，南韓電視台SBS時事節目《我想知道真相》在第1135集報導申玉珠教會一行人在斐濟駭人聽聞的事蹟，前信徒也陸續公佈影像進行爆料，其中申玉珠強迫信徒參加「打穀場」（타작마당）的祝禱儀式，表示只要信徒互相毆打掌摑，就能驅魔避邪、償還罪惡，以此對信徒們實施思想教育。

不過，一名70多歲的老翁在儀式中被其他信徒毆打700次導致腦出血，最後傷重不治，未成年信徒也被申玉珠慫恿毆打父母、甚至祖父母，作為淨洗靈魂儀式的懺悔行為。

在《毒梟聖徒》中，可以看到女信徒之一的鄭勸士（李鳳輦飾）帶頭鼓動、慫恿其他女信徒互毆，展現出對宗教的瘋狂信仰熱忱，其舉動與申玉珠的「打穀場」類似；至於全耀煥勾結蘇利南總統的劇情，更與現實生活中恩惠路教堂透過經濟手段深耕斐濟社會互相呼應。

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