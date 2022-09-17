《毒梟聖徒》真實人物現況曝！「毒王」南韓監獄服刑　確認已死亡

▲《毒梟聖徒》真實人物趙奉行，確認死於2016年。（圖／翻攝自韓網）

記者羅翊宬／編譯

影音串流平台Netflix韓劇《毒梟聖徒》，描述南韓企業家姜仁久（河正宇飾）前往南美國家蘇利南逮捕大毒梟全耀煥（黃晸珉飾）的故事，劇情根據20年前南韓毒梟趙奉行的故事進行改編。最新消息指出，趙奉行確認已於2016年在南韓服刑時死亡，享年64歲，其死因為心臟衰竭、高血壓惡化。

根據韓媒《Channel A》今（17）日報導，《毒梟聖徒》內的全耀煥其實就是現實生活中的南韓知名大毒梟趙奉行（조봉행，音譯），2016年4月19日趙奉行病死在光州市某間大學附屬醫院，其實當年他原本是在全羅南道海南監獄服刑，不過因為糖尿病等諸多慢性疾病惡化，經服刑5年後才獲判停止執行刑期，送往醫院接受治療。

《毒梟聖徒》導演尹鍾彬透露，無論是國家情報院、還是檢方都不願透露毒梟趙奉行的下落，當時外界皆推斷趙奉行已經在南韓服滿刑期後低調返回蘇利南生活；不過直到現今，才首度確認趙奉行早就因心臟疾病死於2016年。

報導指出，原本是空調技師的趙奉行，曾於1990年代至2000年代初在南美國家蘇利南經營大規模的毒品走私販運組織，在當地被稱為「毒王」。直到2009年7月，美國緝毒局與南韓國家情報院攜手合作，才在巴西聖保羅國際機場成功逮捕趙奉行。2011年，趙奉行被引渡回南韓受審，被依涉嫌詐欺、走私毒品等罪判處10年有期徒刑與1億韓元罰金。

趙奉行的罪刑之所以較輕，其原因為他僅只有走私古柯鹼48.5公斤的罪被起訴，加上他並未將毒品流入南韓，才會讓他僅獲判10年徒刑。

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