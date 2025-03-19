針對中《反分裂法》！美喊「確保台灣人民不受威脅」　民進黨回應了

▲美國國務院以4項要點回應中國反分裂國家法20週年。（圖／路透）



記者杜冠霖／台北報導

中國反分裂國家法實施20週年，美國國務院18日以4項要點回應，指美國致力維持嚇阻侵略行動的能力，並抵抗任何可能危及台灣人民安全的脅迫行為；美國長期對台的立場不變，改變的是台灣所面臨的中國威脅。對此，民進黨今（19日）表示，很明顯的，不論是反分裂法還是中共所謂的「懲獨」22條及司法指引，都是赤裸裸地威脅台灣人民的安全和自由，面對威權，「我們不畏懼、不退縮，會繼續與國際夥伴站在一起，共同確保和平。」

中國日前舉辦《反分裂國家法》實施20週年座談會，國台辦主任宋濤於會中表示，這項法律清晰畫出「以非和平方式」制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線。

針對國台辦的發言，美國國務院發言人以4項要點回應：第一、美國反對任何片面、強行、強制或脅迫改變台灣地位的行為。自1970年代末以來，這一直是、且仍然會是美國的立場，不會改變。

第二、正在改變的是台灣面臨的威脅。北京去年發布據稱以《反分裂國家法》及刑法為基礎的司法指引。「這些指引是嚴厲的」，指示中國法院及執法單位起訴及懲罰所謂的「台獨頑固分子」，某些情況下還會判處死刑。

第三、《反分裂國家法》通過20年後，中國針對台灣及其在美國及世界各地支持者的恐嚇活動已擴及全球，威脅言論自由，破壞印太區域穩定，並侵蝕數十年來支撐兩岸現狀的規範。

第四、面對中國這類挑釁及不負責任的行動，美國仍然致力維持嚇阻侵略行動的能力，並抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫，這些脅迫可能危及台灣人民的安全、社會或經濟制度。

民進黨指出，很明顯的，不論是反分裂法還是中共所謂的「懲獨」22條及司法指引，都是赤裸裸地威脅台灣人民的安全和自由，面對威權，「我們不畏懼、不退縮，會繼續與國際夥伴站在一起，共同確保和平。」

