快訊／郭哲敏1億交保遭撤銷！法官裁定出爐　「馬上還押看守所」

▲郭哲敏。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、劉人豪／台北報導

被稱為「洗錢大亨」的北市88會館負責人郭哲敏，因涉犯賭博、洗錢等罪嫌由新北地院審理中，原本在押的郭男與共犯張旭昇，交保金額逐步提高到各1億元與1千萬元，新北檢提起抗告後高院發回更裁。新北地院今（27）日重開羈押庭，下午3時30分許裁定2人還押，「馬上還押看守所」。

郭哲敏本案被控從2018年起，涉以AWESOME集團名義在台設立睿世等多家公司，以「包網平臺」整合自行開發或其他業者的線上博奕遊戲，供賭客簽賭，並開放境外各賭博業者進駐平臺，藉此從賭資抽成牟利。郭男另被控藉由張旭昇等親信，透過地下匯兌洗錢約台幣217億元，郭男從中獲利約1.2億元，涉犯《洗錢防制法》、《組織犯罪防制條例》等罪嫌。

郭哲敏2022年10月在檢警收網前逃亡出境，被通緝約10個月，2023年8月在泰國曼谷被當地官方拘提，同月10日交給我方押解返台歸案，被檢方聲押禁見獲准，去年11月起訴後繼續羈押禁見。2024年4月23日裁定郭哲敏交保5000萬元，限制住居並限制出境、出海，且須接受電子腳環科技設備監控，張旭昇交保30萬元。

▲郭哲敏同案被告張旭昇。（圖／記者陳以昇攝）

新北檢提起抗告，高院發回新北院更裁後，合議庭11月8日第2度准許交保，金額為郭哲敏5000萬元、張旭昇500萬元，均限制住居與限制出境、出海8月，須接受電子腳環科技設備監控8月。新北檢再度抗告，高院第2度發回更裁，新北地院本月18日裁定提高郭哲敏交保金至1億元、張旭昇改交保1千萬元，均限制出境、出海。



高院認為郭、張2人先前均有逃亡事實，在國外都有相當資力與生活條件，「再次逃亡可能性甚高」，第3度發回更裁。新北地院今重新開庭調查是否續行羈押禁見，郭、張2人於下午2時許抵達，下午3時30分許新北地院裁定2人還押。