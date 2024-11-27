吳思瑤指王義川是生力軍　「若有人咆嘯或議事不中立要他挺身而出」

▲民進黨政策會執行長王義川。（圖／翻攝自Facebook／民主進步黨桃園市黨部）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨政策會執行長王義川將遞補不分區立委席位，對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（27日）受訪時表示，王義川是生力軍，任何法案跟預算可以快速掌握，如果有人又在不理性咆嘯或議事不中立，就需要他挺身而出。吳也指出，立法院作業時間是慢了一點，稍後協商也會向院長韓國瑜提出，請文書處加緊作業，禮拜五中午就可能有議案要表決，不能少掉任何一席。

對於王義川預計本周遞補不分區，吳思瑤表示，這周有生力軍王義川加入黨團，非常振奮，最近黨團日夜操勞，尤其選罷法跟憲訴法都進入法案深水區，但這周有兩個令人振奮的消息：第一個就是棒球，史上最強會長蔡其昌，黨團大家都以他為榮。第二個就是王義川即將成為生力軍，且剛剛發現王義川議場座位正好就在黃國昌正後方，一切都是天注定，有趣的巧合。

吳思瑤也質疑，立法院何時文書作業能讓王義川盡快到國會，聽起來似乎作業時間是慢了一點，稍後協商也會向院長韓國瑜提出，是否請文書處加緊作業，畢竟王義川是重要戰力，且禮拜五中午就可能有議案要表決，不能少掉任何一席。

吳思瑤指出，相信王義川擔任政策會執行長，也列席黨團會議，正式成為立委相信可以上路就上手，任何法案跟預算可以快速掌握，如果有人又在不理性咆嘯或議事不中立，就需要他挺身而出。

對於週五議程，吳思瑤表示，週二程序委員會還未排入選罷法，包含已經協商的連署加嚴、跟還未協商的門檻提高，研判藍白很可能二合一處理，等第二案逕付二讀後一併到院會，但協商步驟不能跳躍，韓國瑜還未協商，黨團立場當然呼籲嚴守程序正義，應延後處理選罷法、甚至不處理。