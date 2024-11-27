發起罷免李彥秀遭酸「綠輸不起」　港湖民團：未受任何政黨指揮

▲國民黨文傳會主委李彥秀。（圖／記者鄭佩玟攝）



記者杜冠霖／台北報導

本屆國會多起爭議法案成民眾關注焦點，其中，國民黨台北市港湖選區立委李彥秀，因支持《選罷法》提高門檻，該選區公民團體決定發起「港湖除銹」罷免活動，遭李彥秀批評抹黑、民進黨輸不起。對此，該團體提出四點立場回應，李彥秀應拿出證據，停止抹黑、正視民意。罷免是港湖選民追求更好未來的行動，應由選票決定，而非政治語言操弄來混淆視聽。港湖的未來在選民手中，相信民主力量會帶來改變。

港湖公民團體25日召開「除銹」記者會，批評李彥秀作為港湖選區的立委，上任以來卻沒有任何對港湖有幫助的政策，反而將心力用在藍白國會亂象，簡直是放錯焦點，因此決定在市場、公園發起「港湖公民除銹」連署，欲罷免李彥秀。

對於李彥秀指控，該團體也提出四點立場：第一、污名罷免權利，修法沒收民意，李彥秀要敢做敢當罷免與選舉同樣是法律賦予的權利。此次罷免基於李彥秀主張國會擴權、破壞國會秩序、並推動財劃法、選罷法等修惡、忽視真正地方需求等具體事實，而非情緒性的「仇恨動員」。她應以實績回應，而非藉空泛指控掩蓋問題，更應敢做敢當，面對民意檢驗。

第二、濫用媒體優勢，以假訊息抹黑，李彥秀該拿出證據。李彥秀於媒體指控我們散布假訊息，卻從未提供具體證據。我們的批評基於其國會表現與地方服務的真實數據，若指控成立，請李彥秀公開舉證。

第三、民主不只藍綠，公民自主集結，李彥秀應尊重民意。「港湖除銹劑」公民團體由關心港湖未來的公民自發組成，未受任何政黨或個人指揮。即使有不同光譜人士參與，這正是民主社會多元價值的展現，而非她口中的「政黨操作」，更應樂見其成，尊重民主程序。

第四、輕視選民智慧，終將遭到反噬，李彥秀要反躬自省。李彥秀反覆提到「尊重選民」，但她的表現是否真正符合選民期待？罷免行動是港湖人民檢驗其政績的機會，我們相信選民有能力做出判斷。而李彥秀更該虛心接受，傾聽民意。



「港湖除銹劑」呼籲，李彥秀停止抹黑、正視民意。罷免是港湖選民追求更好未來的行動，應由選票決定，而非政治語言操弄來混淆視聽。港湖的未來在選民手中，相信民主力量會帶來改變。