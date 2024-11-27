要叫台灣隊還中華隊？　蔡其昌盼別內耗：都是同一隊

記者皮心瑀／台北報導

中華隊在世界12強賽奪冠，卻有網友民眾嗆負責轉播本屆賽事的愛爾達體育台，「一直講中華隊，我會斷然退訂」，引來討論。身兼中職會長的民進黨立委蔡其昌表示，不論中華隊還是台灣隊，都是同一隊，都是國家隊，中華隊在世界12強賽奪冠，卻有網友民眾嗆負責轉播本屆賽事的愛爾達體育台，「一直講中華隊，我會斷然退訂」，引來討論。身兼中職會長的民進黨立委蔡其昌表示，不論中華隊還是台灣隊，都是同一隊，都是國家隊，盼不要內耗。盼不要內耗。

蔡其昌說，會有中華隊，是因為國家面臨國際的不利，但為了要出國比賽，就變成「中華台北」，大家不滿意這個名字，可是選手礙於現實只剩這個名字，可是我們都在找其他方式突破，這也是為何選手在鏡頭下有機會就會比出手勢指著胸前，雖然看不到台灣印在上面，但我們都看得到。

蔡其昌表示，其實台灣不只體育上遇到困難，經貿、外交都是，這次比賽為什麼會重視，就是因為得了冠軍，讓全世界注意到台灣面對中國的威脅跟挑戰，在這樣之下還可以拿下冠軍，是揚眉吐氣。

蔡其昌指出，希望大家能不要再很多問題內耗，比起去爭吵，守住國家是最重要的事，喜歡講中華隊就中華隊，喜歡講台灣隊就講台灣隊，大家都知道我們是代表國家。

▲民進黨立委蔡其昌。（圖／攝影中心）