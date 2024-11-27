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吳俊偉冠軍遊行上車崩潰！跳針喊「為什麼為什麼」　林昱珉急解圍

▲▼吳俊偉在英雄大遊行時攝影初體驗，結果因為鏡頭無法轉向而崩潰。（圖／翻攝YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

▲吳俊偉在英雄大遊行時攝影初體驗，結果因為鏡頭無法轉向而崩潰。（圖／翻攝YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

網搜小組／柯振中報導

中華隊12強獲得冠軍後，回國受到盛大歡迎，球員們除了賽場上認真專注的一面以外，私底下搞怪、呆萌的模樣也被挖了出來。YouTube頻道「CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道」分享了「小黑」吳俊偉在26日遊行中新手攝影的初體驗，期間與王牌投手林昱珉的互動，讓許多粉絲笑了出來，被這對活寶給逗樂。

「CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道」在YouTube發布影片，分享在26日的大遊行當中，吳俊偉所拍攝的片段，剛開頭時他不斷詢問「哈囉，你在拍哪裡？我在拍哪裡？怎麼一直這樣子亂拍？好了，拍我就好了！」

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▲▼吳俊偉在英雄大遊行時攝影初體驗，結果因為鏡頭無法轉向而崩潰。（圖／翻攝YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

▲▼吳俊偉在英雄大遊行時攝影初體驗，結果因為鏡頭無法轉向而崩潰。（圖／翻攝YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

▲▼吳俊偉在英雄大遊行時攝影初體驗，結果因為鏡頭無法轉向而崩潰。（圖／翻攝YouTube／CTBC Brothers 中信兄弟官方頻道）

後續經過曾頌恩教學，吳俊偉稍微上手，不過搭上車輛以後，又再度碰上困難，不曉得應該如何將鏡頭轉向。所幸身旁的林昱珉研究了一下，立即發現該如何處理，「喔我知道啦！換鏡頭要按這個啦」，最終成功讓鏡頭轉換。

2人研究錄影設備的過程相當有趣，被網友們擷取片段發到Threads上，眾人對此直呼，「這3個都很鬧的人，玉米、小黑、吉撈」、「可愛到史掉，球場上、下反差也太大了吧」、「我們的球員都很可愛」、「隔著螢幕都感受到小黑的崩潰。」

 

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