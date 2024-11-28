中華隊贏球老闆豁出去！統一獅台灣英雄「終身免費吃地瓜球」

▲12強贏球老闆豁出去，統一獅英雄終身免費。（圖／翻攝臉書／台灣番薯丸-地瓜球第一品牌（品牌總部））



記者柯振中／綜合報導

中華隊英雄12強賽奪冠後光榮返台，受到國民夾道相迎，許多店家為了慶祝奪冠，更是給出大量優惠，讓民眾共襄盛舉。對此，地瓜球第一品牌「台灣番薯丸」推出了驚人優惠，讓統一獅的台灣英雄「終身免費吃」，希望能盡微薄的心意，「明年我們一定會把總冠軍留在府城台南！」

近日中華隊在12強賽事中奪得冠軍，我國民眾舉國歡騰，26日的英雄大遊行更有無數粉絲到場力挺，相當熱鬧。

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為了慶祝拿下12強冠軍，地瓜球第一品牌「台灣番薯丸」特地發文祝賀，並且給予超驚人的優惠，只要是統一獅的台灣英雄，都能夠終身免費吃。

▲▼老闆特意製作了VIP限定黑卡，提供給統一獅的教練、球員及應援團成員們。（圖／劉姓老闆授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



「台灣番薯丸」所列出的名單，除了「餅總」林岳平以外，還有教練高志綱，以及球員陳傑憲、潘傑楷、郭俊麟、林安可、邱智呈。此外，隸屬應援團的達平、斐棋、小孟以及York，同樣能夠享有終身免費吃的優惠。

▲老闆特意製作了VIP限定黑卡，提供給統一獅的教練、球員及應援團成員們。（圖／劉姓老闆授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



「台灣番薯丸」表示，身為一號隊友，希望能夠盡一點微薄心意，來表達最高的敬意與最深的感謝，同時也期許統一獅明年能夠奪冠，「明年我們一定會把總冠軍留在府城台南！」

老闆的終身免費祭品文一出，許多球迷被深深感動，不禁留言直喊，「哇！大手筆！謝謝老闆愛台灣」、「吃好！吃飽！吃到爽啦」、「老闆太佛了」、「2025統一尚勇」、「真的是最棒的地瓜球…哈哈哈。」

對此，「台灣番薯丸」的劉姓老闆接受《東森新媒體ETtoday》訪問時表示，品牌與統一獅合作已經邁入3年，同樣身為台南的在地品牌，他們相當感謝統一獅給予有實質支持在地球隊的機會。

▲▼11月26日英雄大遊行當天，老闆店休不營業，但提供不限份數的免費地瓜球，與民眾共同分享喜悅。（圖／劉姓老闆授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



劉姓老闆說，「台灣番薯丸」在這次的12強賽期間，也有推出跨界的應援周邊產品，11月26日英雄大遊行當天，更是舉辦了《臺灣尚勇 英雄返國》活動，總店店休不營業，但提供免費且不限份數的地瓜球，與球迷們一同分享世界冠軍的喜悅。

至於中華隊獲得冠軍後有什麼感想？劉姓老闆提到，當下真的非常高興，這不單單是他的夢想，也同樣是全台灣的球員、球迷們共同的夢想。台灣英雄們逐夢踏實的當下，總店立即點燃預先準備的鞭炮，從台灣送上祝福、也向球迷們道喜。

▲▼劉姓老闆表示，陳傑憲平時就相當支持他們品牌。（圖／劉姓老闆授權提供，請勿隨意翻拍以免侵權）



對於這次在12強賽上的表現，劉姓老闆認為，不僅僅是統一獅的球員，每一位台灣英雄面對世界一流的對手，展現出專注、堅持及永不放棄的運動家精神，除了贏得冠軍的榮耀以外，這樣的精神更是鼓舞了無數台灣人。

而台灣隊長、統一獅隊長陳傑憲獲得大賽MVP，劉姓老闆說，平常傑憲就很支持他們，如今看見傑憲拿下了MVP，很替對方感到開心，「傑憲不只是統一獅隊長、更是台灣隊長，現在更成為台灣尚勇的世界冠軍MVP！」